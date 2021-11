In Baden-Württemberg werden Corona-Positive nicht mehr kontaktiert

Plus Im benachbarten Ostalbkreis ändert das Gesundheitsamt sein Vorgehen, wenn jemand positiv auf Corona getestet wird. Was nun zu beachten ist.

Das Land Baden-Württemberg hat seine Strategie beim Fall- und Kontaktpersonenmanagement geändert. Gesundheitsämter rufen deshalb positiv auf Corona Getestete und etwaige Kontaktpersonen nicht mehr routinemäßig an und informieren auch nicht mehr per E-Mail über Absonderungspflichten und -fristen.