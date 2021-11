Ostalbkreis: Ab Montag gelten Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte

Der Ostalbkreis ist mit einer Inzidenz von mehr als 700 ein Hotspot in Baden-Württemberg. Ab diesem Montag gelten neue Regeln für Ungeimpfte.

Der Ostalbkreis ist Spitzenreiter bei den Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg, wie das Landratsamt mitteilt. Die 7-Tage-Inzidenz habe sich innerhalb von zwei Wochen auf 702,2 erhöht, damit fast verdoppelt und liege deutlich über dem Landesdurchschnitt. Das macht den Ostalbkreis zu einem Corona-Hotspot. Deshalb hat das Sozialministerium Baden-Württemberg jetzt die Landkreisverwaltung angewiesen, durch eine Allgemeinverfügung weitgehende Beschränkungen für nicht Geimpfte und nicht Genesene anzuordnen.

Landrat Dr. Joachim Bläse sagt, dass nun auf all diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die nicht immunisiert seien, weitreichende Einschränkungen zukommen. „Leider zeigt sich beim Infektionsgeschehen im Ostalbkreis keine Abschwächungstendenz. Die Verbote gelten deshalb bereits ab Montag, 22. November 2022 bis zunächst einschließlich 15. Dezember 2021.“

Unkontrolliertes Infektionsgeschehen im Ostalbkreis

Angesichts des unkontrollierten Infektionsgeschehens und dem Lockdown für Ungeimpfte appelliert Landrat Bläse ein weiteres Mal an alle Bürgerinnen und Bürger, unnötige Kontakte zu vermeiden beziehungsweise ihre Kontakte freiwillig zu reduzieren und Hygienemaßnahmen sowie Abstandsempfehlungen einzuhalten. Auch Geimpften rät der Landrat, sich etwa vor familiären Zusammenkünften oder sonstigen privaten Feiern entweder selbst oder in einer der über 100 Teststationen im Kreis vorsichtshalber noch testen zu lassen. Ungeimpften legt er erneut dringend ans Herz, sich entweder bei ihrem Hausarzt oder bei einer der rund 50 Pop-up-Impfungen im Ostalbkreis impfen zu lassen.

Für den Fall, dass das Infektionsgeschehen nicht nachlässt, kündigt Bläse jetzt schon an, dass er dann die verpflichtende Anordnung von zusätzlichen Schutzmaßnahmen auch für Geimpfte oder Genesene in manchen Bereichen nicht ausschließt. Auch Kontaktbeschränkungen seien möglich, so Bläse in der Mitteilung.

Diese Regeln gelten ab 22. November:

Weitere, über die Alarmstufe hinausgehende 2G-Zugangsbeschränkungen regeln den Zutritt zu folgenden Einrichtungen. Der ist ausschließlich immunisierten Besucherinnen und Besuchern gestattet:

Gastronomie , Vergnügungsstätten und ähnlichen Einrichtungen im Freien,

, Vergnügungsstätten und ähnlichen Einrichtungen im Freien, Mensen, Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem Akademiengesetz sowie Betriebskantinen im Sinne von Paragraph 25 Absatz 1 des Gaststättengesetzes (GastG) für externe Personen im Freien, das heißt, das Zutrittsverbot gilt für jede Versorgung mit Essens- und Getränkeausgabe in einem Betrieb zum Verzehr in der Kantine an Ort und Stelle,

Beherbergungsbetrieben und ähnlichen Einrichtungen mit Ausnahme von Geschäftsreisenden,

Betriebe des Einzelhandels, Ladengeschäfte und Märkte, die ausschließlich dem Warenverkauf an Endverbraucher dienen;

ausgenommen von dieser Zutrittsbeschränkung sind Geschäfte und Märkte, die der Grundversorgung dienen.

Diese Bereiche zählen zur Grundversorgung:

Lebensmitteleinzelhandel (einschließlich Wochenmärkte, Getränkehandel, Direktvermarkter, Metzgereien, Konditoreien, Tafeln),

Apotheken , Reformhäuser, Drogerien, Sanitätshäuser, Orthopädieschuhtechniker, Hörgeräteakustiker, Optiker, Babyfachmärkte,

, Reformhäuser, Drogerien, Sanitätshäuser, Orthopädieschuhtechniker, Hörgeräteakustiker, Optiker, Babyfachmärkte, Tankstellen, Reise- und Kundenzentren des ÖPNV,

Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf,

Poststellen, Paketdienste, Banken und Sparkassen,

Reinigung , Waschsalons ,

, , Bau- und Raiffeisenmärkte, Blumengeschäfte, Gärtnereien, Baumschulen, Gartenmärkte, Futtermittel- und Tierbedarfshandel

Betriebe von körpernahen Dienstleistungen, ausgenommen ist der Zutritt zur Physio- und Ergotherapie, Geburtshilfe, Logopädie und Podologie sowie medizinischen Fußpflege und zu ähnlichen gesundheitsbezogenen Dienstleistungen,

Sportausübung in Sportstätten im Freien (die Regelungen zu Sportwettkämpfen aus der CoronaVO Sport des Kultusministeriums und des Sozialministeriums bleiben unberührt)

des Kultusministeriums und des Sozialministeriums bleiben unberührt) Für Schülerinnen und Schüler sowie für Personen, die sich nicht impfen lassen können, gelten die vorstehenden Regelungen nicht, d.h. für diese Personengruppen reicht auch weiterhin das Vorliegen eines Schülerausweises, wenn an regelmäßigen Testungen teilgenommen wird, oder ein negativer Schnelltest für den Zutritt zu Einrichtungen aus.

Nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte

Für nicht-immunisierte Bürgerinnen und Bürger gilt eine Ausgangsbeschränkung in der Zeit von 21 bis 5 Uhr, das heißt das Verlassen der Wohnung oder der sonstigen Unterkunft ist in dieser Zeit nur aus triftigen Gründen erlaubt.

Triftige Gründe sind insbesondere: