Rekordwert bei Infektionen im Ostalbkreis

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 630,3. Planbare Eingriffe in den Kliniken werden verschoben.

Nach den Landkreisen Biberach und Schwarzwald-Baar hat der Ostalbkreis die höchsten Infektionszahlen in Baden-Württemberg. „Ein trauriger Rekord, der dazu führen kann, dass über die bislang landesweit geltenden Maßnahmen der Alarmstufe hinaus bei uns zusätzliche Beschränkungen kommen, sollte sich die Infektionslage im Kreis nicht abschwächen“, sagt Landrat Dr. Joachim Bläse in einer Pressemitteilung.

„Oberstes Gebot ist es jetzt, dass wir für geschützte, möglichst sichere soziale Kontakte sorgen. Dazu gehört, dass sich Ungeimpfte, die sich und andere überproportional gefährden, an die Kontaktbeschränkungen halten, dass sich Geimpfte vor Kontakten vorsorglich zusätzlich noch testen und dass bei allen Kontakten – sowohl im Außen-, ganz besonders aber im Innenbereich – Maske getragen wird", so der Landrat.

50 Covid-Patienten auf Intensivstation im Ostalbkreis

Sieben Covid-Intensivpatienten, teils beatmet, 50 Covid-Patienten auf der Isolierstation und 15 weitere Patienten, die mit Infizierten Kontakt hatten und deshalb ebenfalls isoliert werden müssen, sind derzeit in den drei Krankenhäusern. Der Landkreis reagiert auf die aktuelle Entwicklung bereits ab 22. November 2021 und erlässt Zugangsbeschränkungen an den Kliniken in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd.

Aufgrund der extrem hohen und immer noch steigenden Coronazahlen wird die Besucherregelung weiter verschärft und der Zugang in die Häuser auf wenige Ausnahmen reduziert. Um ausreichend Kapazitäten für Notfälle und Coronapatienten bereit zu halten, sind auch die Kliniken Ostalb in dieser vierten Coronawelle erneut gezwungen, planbare Eingriffe und Operationen zu verschieben. Notfälle werden selbstverständlich weiterhin versorgt. Die zentralen Notaufnahmen der Kliniken Ostalb stehen hierfür weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung.

Keine ambulanten Termine in Ostalb-Kliniken

Besuche sind nur noch in Absprache mit den Stationen in einigen wenigen Ausnahmen, wie etwa bei schwerstkranken oder sterbenden Patienten, Entbindungen oder bei Kindern, möglich – und dies auch unabhängig vom 3G-Status nur mit tagesaktuellem negativen Antigen-Test. Innerhalb des gesamten Klinikgeländes gilt FFP2-Maskenpflicht.

Auch die klinischen Ambulanzen – mit Ausnahme der onkologischen Tageskliniken und der Notfallambulanzen – schließen. Damit sind ambulante Termine in den Kliniken Ostalb bis auf Weiteres nicht mehr möglich.

Der Landrat setzt in Sachen Impfen auf weitere Mobile Impfteams und Dauerangebote in den Kreisstädten. Vom Sozialministerium zugesagt ist bereits die Kostenübernahme für drei Impfteams, die der Landkreis selbst organisiert. Zwei weitere Impfteams wollen Bläse und Ordnungsdezernent Thomas Wagenblast zusätzlich anfordern. Positive Rückmeldungen gebe es zudem aus den Unternehmen der Region. Dort werden bereits wieder Impftermine für Beschäftigte vorbereitet.

Mehr als 1900 Fälle in sieben Tage verzeichnet

In den vergangenen zwei Wochen sind die Infektionszahlen laut Mitteilung „explodiert“. Zur Befunderfassung und Endbearbeitung vor Weitergabe der Daten an die Kommunen sowie für die Hotline hat das Landratsamt inzwischen 98 Arbeitsplätze eingerichtet. Allein bei der Hotline wurde das Personal verdoppelt.

Aktiv eingebunden wurde auch ein Großteil der Auszubildenden, die gerade in der Praxisphase im Landratsamt sind, um die Flut an Fallzahlen zu bewältigen. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut 1981 Fälle für die vergangenen sieben Tage und eine Inzidenz von 630,3.

Eine Übersicht über die 52 Pop-up-Impfangebote im Ostalbkreis gibt es online unter www.ostalbkreis.de. (pm/jltr)