vor 35 Min.

Ostalbkreis: Weitere Corona-Fälle

Krisenstab wird erweitert

Die Anzahl der Personen, die derzeit im Ostalbkreis positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist auf 2090 angestiegen, wie das Landesgesundheitsamt am Montagabend mitteilte. Am Freitag waren es noch 111 aktive Fälle. Auch der 7-Tage-Inzidenzwert ist auf 38,9 angestiegen. Landrat Joachim Bläse hat laut einer Mitteilung des Landratsamts des Ostalbkreises deshalb den Corona-Krisenstab der Kreisverwaltung bereits am Wochenende erweitert. Auch werden mit Blick auf das kontinuierliche Ansteigen der 7-Tage-Inzidenz im Kreis vorausschauend bereits konkrete Maßnahmen durch den Krisenstab geprüft, die das Landratsamt gemäß den Bund-Länder-Vorgaben anordnen müsste.

„Wir stellen fest, dass die Neuinfektionen vornehmlich durch private Feiern und Reiserückkehrer verursacht sind, zunehmend jedoch auch an Schulen, in Vereinen und leider inzwischen wieder in Pflege- und Behinderteneinrichtungen auftauchen“, beschreibt der Landrat die Lage. „An unseren drei Kliniken in Aalen, Ellwangen und Mutlangen sind inzwischen elf Patienten auf den Isolier- und Intensivstationen in Behandlung, vergangene Woche waren es nur vier.“, skizziert Dr. Bläse die Situation an den Kliniken. Mit dem Ausrufen der Pandemiestufe 3 durch das Land am vergangenen Wochenende einher geht auch eine veränderte Teststrategie des Landes in Form einer Ausweitung der Tests für bestimmte Personengruppen wie Personal in der Pflege, in Praxen, Heimbewohner oder weitere Gemeinschaftseinrichtungen. „Um dies im Ostalbkreis umzusetzen, werden wir unsere Angebote zur Abstrichentnahme aufstocken“, erklärt Landrat Bläse. Zudem habe man einen Antrag auf Unterstützung durch die Bundeswehr für die Kontaktnachverfolgung des Gesundheitamts gestellt.

Wegen vermehrter Anfragen im Zusammenhang mit den steigenden Fallzahlen sei das Gesundheitsamt ab sofort über die Hotline 07361/ 5031900 telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Per E-Mail können Anfragen an corona@ostalbkreis.de gestellt werden.

Der Ostalbkreis werde eine Allgemeinverfügung erlassen, sobald die 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfizierten überschritten wird. „In dieser Allgemeinverfügung werden wir dann entsprechend dem Stufenplan des Landes eine Sperrstunde ab 23 Uhr für die Gastronomie, während der Sperrzeit für die Gastronomie ein generelles Außenabgabeverbot von Alkohol sowie eine Regelung für Besuche in Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen festschreiben, soweit nicht das Land diese Regelungen trifft. Außerdem beabsichtigen wir, auf Märkten die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorzugeben“, gibt der Landrat einen Ausblick und hat den Städten und Gemeinden bereits empfohlen, möglichst schnell in den Marktsatzungen zu regeln, dass eine Maskenpflicht bei Groß-, Wochen-, Spezial- und Jahrmärkten sowie bei Messen gilt. (pm)

