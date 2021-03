vor 31 Min.

Ostergottesdienste in Nördlingen digital oder präsent?

Die beiden großen Kirchengemeinden Nördlingens gehen mit der Pandemie-Situation an Ostern unterschiedlich um. Die evangelische Gemeinde setzt auf ihre digitalen Kanäle.

Während die katholische Pfarreiengemeinschaft in der Karwoche und an Ostern ihre Gottesdienste wie geplant in den Gotteshäusern feiert, verzichtet die evangelische Kirche in Nördlingen weitgehend auf Präsenzgottesdienste. Das geht aus Mitteilungen der beiden Gemeinden hervor.

Die Feiern in der Karwoche und an Ostern finden mit Gläubigen in den Gotteshäusern statt, teilt die katholische Pfarreiengemeinschaft Nördlingen mit. Dies sei das Ergebnis eines Abstimmungsgesprächs zwischen der Bayerischen Staatskanzlei und Vertretern der Kirchen. Damit werden alle Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermontag in der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen wie geplant abgehalten. Die genauen Termine sind im Pfarrbrief und immer aktuell auf der Homepage zu finden.

Gottesdienste aus St. Salvator Nördlingen auch im Live-Stream

Um auszuschließen, dass Gottesdienste kurzfristig geändert werden müssten im Hinblick auf eine Ausgangssperre, wird die Nachtanbetung am Gründonnerstag verkürzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Pfarreiengemeinschaft. So findet im Anschluss an die Feier des letzten Abendmahls in der Pfarrkirche St. Salvator die Anbetung bis 21.30 Uhr statt. Die Feiern der Osternacht am Karsamstag beginnen jeweils eine Stunde früher um 20 Uhr, die Osternachtfeiern am Sonntagmorgen finden wie geplant um 5.30 Uhr statt. Die Speisen zur Speisenweihe an Ostern können zur Feier mitgebracht werden und werden am Platz in den Bänken gesegnet.

Jeden Tag können die Gottesdienste aus St. Salvator auch live im Stream auf dem YouTube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft mitgefeiert werden. Folgende Gottesdienste werden dort live übertragen:

Gründonnerstag , 1. April, 19.30 Uhr, Feier des letzten Abendmahls.



, 1. April, 19.30 Uhr, Feier des letzten Abendmahls. Karfreitag , 2. April, 15 Uhr, Karfreitagsliturgie.



, 2. April, 15 Uhr, Karfreitagsliturgie. Karsamstag, 3. April, 20 Uhr, Feier der Osternacht mit Speisenweihe .



. Ostersonntag , 4. April, 10.30 Uhr, Festgottesdienst mit Speisenweihe .



, 4. April, 10.30 Uhr, Festgottesdienst mit . Ostermontag , 5. April, 10.30 Uhr, Festgottesdienst am Ostermontag .



Alle Gottesdienste bleiben anschließend online verfügbar. Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nicht erforderlich.

Evangelischen Kirchengemeinde Nördlingen setzt auf's Zuhausebleiben

Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Nördlingen hat beschlossen, trotz bislang gut funktionierender Hygienekonzepte auf Präsenzgottesdienste in der Karwoche und am Osterfest weitgehend zu verzichten. So wolle man den hohen Inzidenzzahlen im Landkreis Donau-Ries Rechnung tragen, heißt es in einer Pressemitteilung. Kirchenvorstandsvorsitzender Johannes Ziegelmeir sagt: „Die Verantwortung der Kirchengemeinde für die Gesundheit unserer Gemeindeglieder und die Solidarität mit anderen, von Einschränkungen betroffenen Bevölkerungsgruppen haben uns zu diesem Schritt bewogen. Auch müssen wir davon ausgehen, dass viele Gemeindeglieder aus Furcht vor Ansteckung Präsenzgottesdienste meiden. Diese Mitchristen sind umso mehr auf digitale Angebote angewiesen. Wir werden daher unsere Energie darauf verwenden, für alle Gemeindeglieder passende digitale Angebote zur Verfügung zu stellen.“

Die Entscheidung sei dem Kirchenvorstand nicht leicht gefallen, heißt es in der Mitteilung weiter, da die Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und dem Bedürfnis, Gottesdienste zu feiern, sehr schwer war. Für die Karwoche gilt nun, dass alle Passionsandachten ab dem 29. März individuell zu Hause gefeiert werden können. Dazu kann die Andacht des jeweiligen Tages aus dem Passions- und Osterkalender der drei Ries-Dekanate verwendet werden, der Anfang März mit dem Gemeindeboten an alle evangelischen Haushalte in Nördlingen verteilt wurde.

Für Karfreitag sowie den Ostersonntag wird die Kirchengemeinde jeweils ein Video auf YouTube für die persönliche Andacht bereitstellen. Diese sind über die Homepage der Kirchengemeinde Nördlingen sowie den YouTube-Kanal der drei Ries-Dekanate abrufbar und werden in bewährter Weise kirchenmusikalisch gestaltet sein. Zudem liegen an Karfreitag und am Ostersonntag geistliche Impulse in schriftlicher Form in der St. Georgskirche aus und der Kirchenraum wird an den Feiertagen entsprechend gestaltet werden. Ab Ostern werden neben den schriftlichen Gedanken auch kleine Osterpräsente in der Kirche ausliegen.

Auferstehungsgottesdienst im Open-Air Format auf dem Nördlinger Friedhof

Für diejenigen, die auf die Gemeinschaft der Christen zu Ostern nicht verzichten wollen, findet am Ostersonntag um 8 Uhr der Auferstehungsgottesdienst unter freiem Himmel auf dem Friedhof statt. Dort sind FFP2-Masken zu tragen und die Abstände zu wahren. Durch das deutlich reduzierte Infektionsrisiko erscheint dies dem Kirchenvorstand vertretbar zu sein.

Die Aktion „Licht der Hoffnung“ wird bis zum 18. April verlängert, aber ab dem 28. März um eine Stunde nach vorne auf die normale Gebetszeit um 18 Uhr verschoben. Die Glocken der Nördlinger Kirchen werden also weiterhin täglich zum Gebet einladen.

Weitere digital geplante Aktionen können über die Homepage der Kirchengemeinde abgerufen werden: www.kirchengemeinde-noerdlingen.de. (pm/RN)

