vor 48 Min.

PWG: Paket Hallenbad nicht aufschnüren

Was OB-Kandidat David Wittner jetzt fordert

Nachdem die Stadt Nördlingen eine Zusage hat, vom Bund 2,7 Millionen Euro Förderung zu bekommen, kann sie die Planungen für die Aufwertung des Hallenbades weiter vorantreiben. Die Fördersumme möge geringer sein, als die ursprünglich erhofften vier Millionen Euro, heißt es in einer Pressemitteilung der PWG. Und man möge sich daran stören, dass durch den hohen, vom Fördergeber ausgeübten Zeitdruck die Beteiligung der Öffentlichkeit an den eingereichten Plänen nachträglich geschehen musste. Die PWG habe aber bereits im August bei einer Veranstaltung umfangreich informiert, die Stadt bei einer Bürgerversammlung im September vergangenen Jahres. OB-Kandidat David Wittner sagt: „Möchte man den Bäderstandort Nördlingen nachhaltig stärken und das Thema Hallenbad – wie von allen Seiten beteuert – aus dem Wahlkampf heraushalten, muss der eingeschlagene Weg der Erweiterung am bestehenden Standort entschlossen weiterverfolgt werden. Es ist die einzig greifbare und unter vielen Aspekten sinnvollste Lösung.“ Und weiter: „Wenn man dieses Paket wieder aufschnürt, steht zu befürchten, dass die Umsetzung nicht in absehbarer Zeit, falls überhaupt, erreicht wird.“ Elementar wichtig sei für die PWG nach wie vor, dass das Bad über die reinen Sanierungsmaßnahmen hinaus mit zusätzlicher Wasserfläche und Attraktionen für eine breitere Zielgruppe als bisher interessant wird – ganz im Sinne des von Stadtrat Helmut Beyschlag geprägten Begriffs eines echten „Bürgerbades“. Eine derart große Investition und hohe Folgekosten müssten auch einen Mehrwert bewirken.

Zudem wäre aus Sicht der PWG nichts schlechter für das Vertrauen der Bürger in Politik und Verwaltung, als wenn die Stadt Nördlingen nun zum zweiten Mal Anlauf nähme und am Ende des Tages eine mit hohem zeitlichem und finanziellem Aufwand erstellte Planung nicht realisiert werden könne. Noch vor der Diskussion um die Ausgestaltung seien daher mit allerhöchster Priorität die Planungsgrundlagen zu erarbeiten. So sei beispielsweise die Klärung des Immissionsschutzes und Barrierefreiheit den zu beauftragenden Planern unbedingt dick ins Stammbuch zu schreiben. (pm)

Themen Folgen