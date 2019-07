vor 23 Min.

Pachtnachlass für Blühwiesen

Die Stadt Nördlingen will die Insekten-Artenvielfalt unterstützen. Deshalb gewährt sie Landwirten, die spezielle Pflanzen auf ihren Äckern anpflanzen, großzügigen Rabatt

Von Ronald Hummel

Nachdem die Stadt Nördlingen seit diesem Jahr auf eigenen Flächen verstärkt Blühflächen anlegt, will sie dieses Engagement nun auch auf verpachtete städtische Ackerflächen ausdehnen. Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, dass für Äcker, auf denen flächendeckend Blühflächen, Honigpflanzen, durchwachsene Silphie oder ähnliche Pflanzen angebaut werden, im Anbaujahr 50 Prozent der Pachtzahlungen erlassen werden, was rund 300 Euro Nachlass pro Hektar bedeutet, wenn man den durchschnittlichen Pachtpreis zugrunde legt.

Damit sollen die Insekten-Artenvielfalt und vor allem der Schutz der Bienen gefördert sowie Rückzugsflächen für Wildtiere aller Art geschaffen werden. Für Saatgutbeschaffung, Ansaat und Pflege wäre der jeweilige Landwirt zuständig. Mit dem Amt für Landwirtschaft wurde Folgendes abgeklärt, um Doppelungen und Subventions-Bevorzugungen zu vermeiden: Grundsätzlich erhält jeder Landwirt für jeden Quadratmeter bewirtschafteter Fläche eine allgemeine Betriebsprämie. Sollte ein Landwirt darüber hinaus eine spezielle Förderung für Blühflächen erhalten, wie aus dem Förderprogramm „Agrarumweltmaßnahmen“ des Freistaates Bayern, wird der städtische Pachtnachlass nicht gewährt. Auch schloss die Stadtverwaltung Pachtflächen aus dem Besitz der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen aus dem Förderprogramm aus.

Stadtrat Thomas Mittring (Stadtteilliste), der den Pachtnachlass sehr begrüßte, zeigte sich befremdet, dass Stiftungsflächen ausgeschlossen werden sollen, zumal man bei der letzten Pachterhöhung keinen Unterschied zwischen Stiftungs- und Stadtflächen gemacht hatte. Oberbürgermeister Hermann Faul verwies darauf, dass Ökologie nicht zu den Stiftungszielen gehört und der Stiftungszweck demnach nicht erfüllt wäre, würde man Einnahmen aufgrund stiftungsfremder Ziele schmälern.

Generell steckt das Pacht-Erlass-Programm noch in den Kinderschuhen: Derzeit ist gerade ein Landwirt aus den Reihen der Pächter bekannt, der mit Blühflächen arbeitet, ansonsten muss diese Art der Unterstützung noch propagiert werden – zumal Landwirte dann zugunsten des ökologischen Engagements auf den betreffenden Flächen weitgehend auf Gewinne verzichten. Die Stadtverwaltung rechnet mit einer Antragsfläche von fünf bis zehn Hektar, was laut dem Leiter des Liegenschaftsamtes, Karl Stempfle, noch deutlich mehr wäre, als die bisher mit Blühflächen bestückten städtischen Flächen.

Rita Ortler (SPD) begrüßte an diesem Vorgehen unter anderem, dass damit auch die Frage des Arbeitsaufwandes geklärt werde. Jörg Schwarzer (CSU) regte einen Kriterienkatalog für die Blüh-Bewirtschaftung durch das Landwirtschaftsamt an, was Thomas Mittring als überflüssig erachtete, weil die Blühpflanzen ganzjährig auf dem Feld bleiben und etwa nach dem Absterben Insekten zur Überwinterung dienten. Rudi Koukol (Grüne) fragte nach der konkreten Laufzeit. Laut Karl Stempfle beträgt diese in der Anfangsphase zunächst ein Jahr, könnte aber bei Erfolg verlängert werden.

