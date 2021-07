Corona: Immer weniger Rieser lassen sich testen

Plus Im Landkreis Donau-Ries ist die Inzidenz mittlerweile konstant niedrig. In den Testzentren ist daher weniger los. Einige Apotheker reagieren und ändern beispielsweise die Öffnungszeiten.

Die Inzidenzwerte gehen zurück, die Zahl der Geimpften steigt. Dazu kommt: Nachdem zuletzt der Verdacht aufkam, dass bei manchen Testzentren Betrug im großen Stil betrieben worden sein könnte, hat das Bundesgesundheitsministerium verfügt, die Vergütungen für die Corona-Schnelltests zu senken. Seit gestern bekommen die Betreiber weniger Geld. So mancher stellt sich nun die Frage, ob es sich weiterhin lohnt, Testzentren zu betreiben. Im Ries gibt es aktuell noch ein relativ breites Angebot.