Ein weiterer Todesfall im Landkreis

Wie die aktuellen Regelungen beim Sport im Donau-Ries-Kreis sind

In einer Pressemitteilung informiert das Landratsamt über die aktuelle Corona-Lage im Kreis. Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liege, Stand 27. Mai, 10.30 Uhr, bei insgesamt 5818. Hiervon gelten 5458 Personen als genesen. Im Kreis gibt es einen weiteren Todesfall. Die über 80 Jahre alte Person habe an Grunderkrankungen gelitten. Die Anzahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen Indexfälle im Landkreis steigt damit auf 156.

In der Folge gelten 234 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. 1458 Personen wurden bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet, 24 mit der südafrikanischen. Im Landkreis Donau-Ries wurden bisher (Stand 23. Mai) insgesamt 65.143 Impfungen verabreicht. Von diesen entfallen 46.847 auf die Impfzentren und 18.296 auf Arztpraxen. Eine Erstimpfung haben laut Mitteilung bislang 49.758 Bürger erhalten, dies entspricht 37,19 Prozent der Landkreisbevölkerung. Insgesamt 14.912 Zweitimpfungen wurden durchgeführt, eine Quote von 11,14 Prozent.

In der zurückliegenden Woche (KW 20) hätten in der Region insgesamt 7.132 Impfungen stattgefunden, davon 3748 Impfungen in den Impfzentren und 3384 bei den niedergelassenen Ärzten.

Wie bereits mitgeteilt, hat das Gesundheitsamt im Landkreis Donau-Ries bereits vor mehreren Wochen eine Anbindung an die Luca-App in die Wege geleitet. Diese ist bereits seit Ende April vollständig umgesetzt. Damit können alle Einrichtungen und Privatpersonen im Landkreis Donau-Ries die App nach den erfolgten Lockerungen nun nutzen. Das Gesundheitsamt weißt darauf hin, dass auch in der Luca-App zu einer schnellstmöglichen Information von Betroffenen korrekte Personen- und Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Rufnummer) angegeben werden müssen. Im Falle eines positiven Testergebnisses ist auch weiterhin die Mitwirkung der betroffenen Einrichtungen zur Ermittlung von Kontaktpersonen erforderlich. Das Gesundheitsamt empfehle allen Einrichtungen nach wie vor die Identitätsüberprüfung aller Personen, unabhängig davon, ob sie die Luca-App nutzen.

Auch informiert das Landratsamt nach vermehrten Rückfragen zu den geltenden Regelungen zum Sport im Landkreis Donau-Ries:

ist unter der Voraussetzung eines negativen Testergebnisses möglich. Die maximal zulässige Personenzahl orientiert sich am zur Verfügung stehenden Raumvolumen sowie den Lüftungsmöglichkeiten. Hierfür ist das jeweils geltende Hygienekonzept der Einrichtung vor Ort maßgeblich. Das Bayerische Staatsministerium des Inneren empfiehlt hier beispielsweise eine Person pro ca. 20 Quadratmetern zuzulassen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen muss zu jeder Zeit eingehalten werden. Des Weiteren ist für den Besuch von Fitnessstudios eine vorheriger Terminbuchung erforderlich.

ist unter der Voraussetzung eines negativen Testergebnisses in Gruppen von bis zu 25 Personen (altersunabhängig) möglich

sei unter der Voraussetzung eines negativen Testergebnisses in Gruppen von bis zu 25 Personen (altersunabhängig) möglich. Erfolgt die Sportausübung im Freien nur unter Beachtung der Kontaktbeschränkung (zwei Haushalte mit maximal 5 Personen) bzw. in Gruppen von max. 20 Kindern unter 14 Jahren ist kein negativer Test erforderlich. Bei den Gruppengrößen ist der Trainer oder Übungsleiter nicht dazuzuzählen, wenn er nur anleitet. Nimmt er selbst als Teil der Gruppe am Spiel teil, muss er bei der Gruppengröße dazugezählt werden. Pro Trainingsplatz ist nur jeweils eine Gruppe zulässig, d.h. bei mehreren Spielfeldern auf einem Fußball- oder Tennisplatz könnten auch entsprechend viele Gruppen auf einer Sportstätte gleichzeitig trainieren.

sei derzeit noch nicht möglich. (pm)

Wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitteilt, könne die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf die Trinkwasserhygiene haben: „Derzeit werden Hotels, Gaststätten, Sport- und Veranstaltungshallen, Schulen, Einkaufszentren, Ferienwohnungen und ähnliche Einrichtungen nur wenig genutzt oder sind komplett geschlossen. Dies kann negative Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität in diesen Gebäuden haben.“ Verschiedene Handlungsempfehlungen für Gebäudebetreiber und Fachleute fänden sich auf den Seiten des LGL. (pm)