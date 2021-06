Weiterhin kaum Erstimpfungen

Landrat Rößle hofft auf Sonderkontingente des Impfstoffs für den Landkreis

5974 – so viele positiv auf Covid-19 getestete Personen gibt es im Landkreis Donau-Ries, Stand 14. Juni, 10.30 Uhr, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Hiervon gälten 5670 Personen als bereits wieder genesen. In der Folge gelten momentan 147 Personen als aktuell positiv Getestete. 1544 Personen seien bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet worden, 36 mit der südafrikanischen.

In der vergangenen Woche (KW 23) seien im Landkreis Donau-Ries so viele Bürgerinnen und Bürger gegen Covid-19 geimpft worden wie nie zuvor. Die Impfzentren und Arztpraxen führten insgesamt 8887 Impfungen durch. Davon entfallen 4254 auf die Impfzentren und 4633 auf die niedergelassenen Ärzte – beides die bisher höchsten Zahlen binnen einer Woche im Landkreis Donau-Ries, wie das Landratsamt mitteilt.

Zusätzlich seien auch bereits erste Impfungen durch Betriebsärzte durchgeführt worden, diese würden allerdings nicht erfasst. Nach wie vor könnten vor allem in den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen fast nur Zweitimpfungen durchgeführt werden, weil kaum Impfstoff für Erstimpfungen geliefert werde.

Landrat Stefan Rößle, Arthur Lettenbauer, Geschäftsführer des BRK Nordschwaben, das mit der Organisation der Impfzentren beauftragt ist und Sebastian Völkl, Ärztlicher Koordinator und Sprecher der niedergelassenen Ärzte im Landkreis, stimmen überein: „Es ist erfreulich, dass die Zahl der Impfungen erneut gesteigert und damit fast 9000 Bürgerinnen und Bürger in nur einer Woche geschützt werden konnten.“ Da aber noch viele tausend Bürger auf eine Impfung warten würden, hätten die schwäbischen Landräte im Austausch mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek aufgrund der erhöhten Inzidenz und bisher auch geringeren Liefermengen Impfstoff-Sonderkontingente gefordert, wie Landrat Rößle sagt. „Diese wurden uns in der vergangenen Woche auch in Aussicht gestellt.“ (pm)