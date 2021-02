vor 18 Min.

Parkhaus in Nördlingen mit Farbe beschmiert

Ein Parkhaus in Nördlingen wurde laut Polizei mit Farbe beschmiert. Die Beamten suchen nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat schwarze Farbe an die Betondecke des Parkhauses im Nähermemminger Weg geschmiert. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am Samstag, 30. Januar, die Farbe wurde an die Betondecke im zweiten Obergeschoss verteilt.

Der Täter verursachte damit einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

