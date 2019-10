14:35 Uhr

Partnerschaft bei Festakt erneuert

Kirchheim und das italienische Solarolo feiern 20. Geburtstag ihrer Freundschaft.

Von Mark Masuch

20 Jahre ist es her, dass Kirchheim am Ries und die Gemeinde Solarolo in Italien einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet haben. Dieser runde Geburtstag sollte nun mit einem Festakt in der Turn- und Festhalle begangen werden. Mit ihrem Besuch erzielten die Gäste einen Rekord, denn niemals zuvor war eine größere Delegation aus Solarolo auf die Ostalb gekommen, um gemeinsam mit dem Partnerschaftsverein Unisono und zahlreichen Gästen zu feiern. Man könne feststellen, dass die Partnerschaft sehr lebendig sei, stellte Bürgermeister Willi Feige mit Blick auf das bunte Treiben in der Halle fest.

Stellvertretender Bürgermeister appelliert an Freundschaft und Frieden

Er erinnerte an die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde 1999. Man sei damals zuversichtlich gewesen, dass die Menschen beider Gemeinden die Partnerschaft mit Leben erfüllen würden, betonte er und lobte besonders die Arbeit der Unisono-Mitglieder. Sein Amtskollege Nicola Dalmonte, stellvertretender Bürgermeister von Solarolo, appellierte an Freundschaft und Frieden und bezeichnete die Bürger beider Gemeinden als Brüder und Schwestern. Landrat Klaus Pavel nannte die deutsch-italienische Freundschaft „vorbildlich“, und der Landtagsabgeordnete Winfried Mack dankte den Gästen aus Solarolo sogar auf Italienisch. Die Feier begann mit der Europahymne, die gemeinsam von den Musikvereinen aus Solarolo und Kirchheim gespielt wurde. Nach dem Fahneneinmarsch der Kirchheimer Vereine und einigen Grußworten erneuerten Feige und Dalmonte gemeinsam mit den Vorsitzenden des italienischen und des deutschen Partnerschaftsvereins, Rita Bacchilega und Kevin Sorg, die Freundschaft mit ihren Unterschriften. Der deutsch-italienische Austausch zeigte sich übrigens auch in der Auswahl der Getränke. Während die Gäste einige Fässer spritzigen Weißweins im Gepäck hatten, kredenzten die Kirchheimer ein speziell für diese Feier abgefülltes Festbier, das „La birra della festa“.

Teil der Feierlichkeiten war auch die Ehrung der 22 Gründungsmitglieder von Unisono. Sie erhielten eine Urkunde sowie Ehrennadeln der Gemeinde.

Themen folgen