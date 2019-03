06:30 Uhr

Pastoralreferentin wechselt von der Kirche zur Lebenshilfe

Pastoralreferentin Susi Hetzl gefällt vor allem die Arbeit mit Menschen. Warum die gebürtige Mindelheimerin von Nördlingen und dem Ries begeistert ist.

Von Ronald Hummel

Nördlingen Andere klagen vielleicht, dass eine extreme Erweiterung ihres Aufgabenfeldes mit Stress und persönlichen Einschränkungen verbunden ist – Pastoralreferentin Susi Hetzl freute sich, dass es für sie immer mehr Menschen, Ideen, Impulse und persönliche Bereicherung bedeutete, als sie mitwirkte, die Nördlinger Pfarrei Sankt Salvator mit Herkheim zur Pfarreiengemeinschaft mit sechs Pfarreien und acht Kirchen auszubauen. 1996 war die gebürtige Mindelheimerin nach Nördlingen gekommen, hatte zuvor in Benediktbeuren Theologie und Sozialpädagogik studiert.

Zur Begeisterung, den Menschen in ihrer jeweiligen aktuellen Zeit die Glaubensinhalte nahezubringen, war sie zum einen über die Kirchenmusik gekommen, sie war schon mit 14 Organistin, zum anderen über die Begeisterung bei Jugend- und Ministrantenarbeit. Die hielt bei ihr bis zum letzten Tag ihrer kirchlichen Arbeit, sprich bis heute, an.

Die Pastoralreferentin ist auch aus religiöser Sicht von Nördlingen begeistert

Außer in Nördlingen hatte sie in den ganzen 23 Jahren ihres bisherigen Berufslebens keine andere Stelle, sie ist von der Stadt und vom Ries begeistert, auch aus religiöser Sicht: „In der ausgeprägten Situation der Ökumene hier wird der Glaube viel bewusster gelebt – im Vergleich und der gedanklichen Auseinandersetzung mit der ‚anderen Fraktion’ macht man sich seinen eigenen Standpunkt viel bewusster.“ Mindelheim sei von Größe und Geschichte her Nördlingen sehr ähnlich, doch sehr katholisch geprägt, weshalb hier der Glaube viel weniger hinterfragt werde.

An die Begeisterung für Jugend- und Ministrantenarbeit knüpfte sie auch hier wieder an, sah in den immer größeren und komplizierteren Strukturen bei nur vereinzelt zunehmendem Personal nur das Positive, Menschliche.

Die Gruppen der verschiedenen Gemeinden integrierte sie durch gemeinsame Aktionen wie Sporttage im Cowabanga, Zeltlager, Ausflüge beispielsweise zum Skyline-Park im Unterallgäu. „Je mehr Leute sich engagierten und dabei waren, umso mehr Ideen und Gedanken kamen zusammen und inspirierten den Einzelnen.“ Und gerade, wenn beispielsweise Ministrantenfeste inklusive Familien mit 120 und mehr Gästen zuweilen recht chaotisch gerieten, war das für sie besonders liebenswert. Susi Hetzl hatte immer im Fokus, die unveränderten großen Glaubensinhalte der jeweiligen Zeit anzupassen.

Die Menschen sind für ihre Arbeit immer bestimmend

Gerade junge Leute veränderten sich sehr in den vergangenen Jahrzehnten: „Sie stehen der Kirche insgesamt kritischer gegenüber, haben immer mehr Alternativen zu kirchlichem Engagement.“ Ihre Antwort: Sie bezieht junge Leute immer mehr mit ein, gibt ihnen mehr Verantwortung, lässt sie selbst schaffen. „Durch das Selbermachen kommt dann die Überzeugung, dass hinter der Arbeit etwas steckt.“

Im Laufe der Jahre kam die Erwachsenenbildung dazu, dann auch Religionsunterricht hauptsächlich an verschiedenen Grundschulen. Zehn Jahre lang machte sie Öffentlichkeitsarbeit in Form des Pfarrbriefes, hatte viel Freude an inhaltlicher und grafischer Gestaltung. Hier kamen ihr – wie bei vielen Erweiterungen ihres Aufgabenfeldes – moderne Technik und elektronische Kommunikation und Information sehr zu Hilfe.

Ende des Monats steht die Versetzung zur Lebenshilfe an

Doch für sie werden immer die Menschen bestimmend für ihre Arbeit sein – den Frauenbund stellt sie bei der Erwachsenenbildung heraus, die Pfarrgemeinderats-Vorsitzenden oder Gemeindereferentin Anja Konrad-Müller bei der Vernetzung der Gemeinden, in der Pfarrei selbst die enge Zusammenarbeit mit Pfarrer Paul Erber und Pater Czeslaw Miszczyk.

Zum Ende des Monats stand ihre Versetzung an, was zumindest einen Großteil von Aktivitäten außerhalb Nördlingens bedeutet hätte. Doch Nördlingen will sie mittlerweile keinesfalls den Rücken kehren, deswegen wechselte sie in den Sozialdienst der Lebenshilfe-Werkstätten hier in der Stadt.

Von zu vielen Freunde hätte sie sich sonst entfernen müssen; und zur Lebenshilfe bestehen schon lange Berührungspunkte durch ihre Arbeit.