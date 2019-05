Petra Wagner will’s nochmal wissen

Plus Für die Bürgermeisterwahl in Oettingen wird es wohl mehrere Kandidaten geben. Steht der Stadt 2020 also wieder ein spannender Wahlabend bevor?

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Wahlkampf und vor allem der Kommunalwahl-Abend in Oettingen vor nicht ganz sechs Jahren hätte kaum aufregender sein können. Ende 2013 stand fest, dass Stadträtin Petra Wagner (CSU) den amtierenden Bürgermeister Matti Müller (SPD) herausfordern wollte.

Sie hatte es schließlich geschafft, die Wähler davon zu überzeugen, dass sie mit „Wirtschaftskompetenz“ die beste Wahl für die Fürstenstadt wäre – dieses Thema bestimmte zumindest ihren Wahlkampf. Mit 1405 Stimmen entschied sie die Wahl für sich, 1292 Bürger wollten Matti Müller eine weitere Amtszeit sehen, 113 zu wenig. Bei der SPD war der Frust nicht zu leugnen. Immerhin lief es mit Müller an der Spitze der Stadt so gut wie lange nicht mehr. Die Wahl zeigte: Sympathie war vielen Oettingern wichtiger. Wagner, eine waschechte Oettingerin. Sie wurde die erste Rathauschefin. Die CSU ließ bei der Wahlparty im Oettinger Stadtcafé die Korken knallen.

Diese Parteien oder Gruppierungen wohlen einen Kandidaten stellen

Bis zur Kommunalwahl 2020 vergeht kein Jahr mehr. Petra Wagner ist sich schon lange sicher, dass sie eine zweite Amtsperiode anhängen will. „Ich möchte die positive Entwicklung der Stadt weiterführen“, sagt sie am Donnerstag im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich bin noch nicht fertig mit dem, was ich angefangen habe. Das möchte ich weiter zeichnen.“ Auch die Stadtratsfraktion und der CSU-Ortsverband stehen hinter Wagner. Ortsvorsitzender Markus Eisenbarth positioniert sich deutlich: „Ganz klar, wir wollen mit Petra Wagner weiter machen. Wenn man sieht, was sie erreicht hat. Sie arbeitet im Hintergrund viel.“ Sie habe sich für neue Ärzte eingesetzt und sei bezüglich der Fördergelder für die Krone auch oft in Berlin gewesen.

Es zeichnet sich ab, dass Wagner bei der Kommunalwahl 2020 nicht allein antreten wird. Die SPD will unbedingt einen Kandidaten stellen. Bislang gibt es nach Auskunft von SPD-Fraktionsvorsitzendem Robert Bhattacharyya noch keine offizielle Zusage. „Wir werden einen Kandidaten nominieren, und wenn das erst im Oktober oder Dezember ist, dann ist das nicht dramatisch“, sagt er. Auf die Frage, wer bereits abgesagt hätte, antwortet Bhattacharyya kurz: „Betriebsgeheimnis“. Die SPD sieht sich als Opposition im Oettinger Stadtrat. Die Fraktion kreidet oft die fehlende Transparenz in den Sitzungen an. Zu viele Angelegenheiten, die den Bürger beträfen, würden hinter verschlossenen Türen diskutiert, lediglich das Ergebnis vorgestellt. „Es fehlt, dass man im Stadtrat hart diskutiert. Die Bürgermeisterin weiß, dass sie CSU und Stadtteilliste hinter sich hat und deswegen kommt es oft gar nicht zu neuen Anregungen“, so Bhattacharyya weiter. Auch PWG oder Ludwig Däubler von der Aktiven Bürgerliste kritisieren dieses Vorgehen.

Die Offene Linke Ries will ebenfalls einen Kandidaten ins Rennen schicken. Vorsitzender Franz Grundschöttel bestätigte das auf Nachfrage unserer Zeitung. Konkretes will er noch nicht sagen, so viel aber verrät er: Im besten Fall werde bei einem Treffen nächste Woche ein Name fallen.

Die PWG, die vor der vergangenen Kommunalwahl die CSU-Kandidatin unterstützt hat, werde für 2020 weder einen Kandidaten stellen, noch unterstützen, teilte Fraktionsvorsitzender Rudolf Oesterle mit.

