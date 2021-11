Körperverletzung in Pfäfflinger Disco

In einer Disco in Pfäfflingen kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Doch es sind noch Dinge unklar, Zeugen werden gesucht.

In der Nacht auf Sonntag ist es gegen 1.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Disco in Pfäfflingen gekommen. In deren Verlauf mischten sich weitere Personen ein, teilt die Polizei mit. Aufgrund der Alkoholisierung habe der genaue Ablauf noch nicht genau ermittelt werden können.

Weitere Ermittlungen folgen. Personen, die Hinweise geben können, sollen sich an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 wenden. (pm)