Pfarrer Günter Guthmann für neue Aufgaben in Nördlingen eingesetzt

Plus Dekan Gerhard Wolfermann beauftragt Pfarrer Günter Guthmann für die Landeskirchliche Gemeinschaft Nördlingen. Diese hat erst neue Räume bezogen.

Von Matthias Link

Günter Guthmann ist ein erfahrener Pfarrer, der sein Berufsleben bereits fast hinter sich hat. Am Sonntag ereignete sich jedoch etwas Neues für den 62-Jährigen: Dekan Gerhard Wolfermann hat ihn fürs Spenden der Sakramente Taufe und Abendmahl offiziell seitens der Landeskirche beauftragt. Der Gottesdienst fand in den neu bezogenen Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft Nördlingen in der Kerschensteinerstraße statt.

Die Gemeinde und Guthmann gehören dem Hensoltshöher Gemeinschaftsverband an, einer pietistisch geprägten Gruppierung, die innerhalb der Evangelischen Landeskirche eigenständig ist. Es bestehe aber eine enge Verbindung zur Landeskirche, sodass die Beauftragung der Pfarrer für den Sakramente-Dienst durch die Landeskirche erfolge, erklärt Wolfermann. Denn mit der Taufe ist auch die Mitgliedschaft in der Landeskirche verbunden. Dekan Wolfermann segnete Pfarrer Guthmann und überreichte ihm eine Urkunde des Regionalbischofs. Segensworte sprachen auch die Gemeindeleiter Andreas Mährle und Diana Hahn. Im Unterschied zur Ordination von Pfarrern der Landeskirche seien solche Beauftragungen räumlich und zeitlich begrenzt, erklärt Dekan Wolfermann. Die Beauftragung beziehe sich nur auf Nördlingen und gelte nur bis zum Eintritt in den Ruhestand. Dieser beginnt für Guthmann aus derzeitiger Sicht regulär 2024. Guthmann feierte auch bisher bereits das Abendmahl als Pastor des Gemeinschaftsverbands. Nun darf er es aber auch zum Beispiel in der St.-Georgs-Kirche feiern.

Guthmann: Rund zwei Drittel der Kirchenmitglieder seien "zwangsgetauft"

Seine Predigt am Sonntag ging über den Wochenspruch, der bei Sacharja 9,9 steht: „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.“ Guthmann zeigte dabei den Gegensatz auf, der zwischen weltlichen Königen und Jesus als König bestehe: hier die weltlichen Großreiche, die auf Gewalt und Zwang beruhten und nur von kurzer Dauer seien, dort aber das Reich, das Jesus verkündete und das von Dauer sei. Jesus sei sanftmütig und „ein König, der in unser Herz kommen will, aber nicht mit Zwang, sondern wo man ihn hereinlassen will“.

Damit zielte er zugleich ab auf die Pflege der persönlichen Frömmigkeit, die im Pietismus im Mittelpunkt steht. Es gehe darum, sagt Guthmann, „dass man den Glauben und die Gnade bewusst und willentlich annimmt“. Er verweist darauf, dass von den Kirchenmitgliedern rund zwei Drittel „zwangsgetauft“ seien. Die Geschichte der Landeskirchlichen Gemeinschaft Nördlingen reicht bis 1924 zurück, als ein Lehrer aus Gunzenhausen in einer hiesigen Gastwirtschaft eine christliche Vortragsreihe hielt. Heute hat die Gemeinde laut Guthmann 56 aktive Mitglieder und sie finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Kollekten. Es gebe auch Mitgliedsbeiträge, aber diese dienten der Finanzierung des Verbands. Die Räume des Gemeindezentrums in der Kerschensteinerstraße sind erst im November bezogen worden. Da noch einige Bauarbeiten erledigt werden müssten, sei die Einweihungsfeier erst für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant, sagt Guthmann. Pfadfindergruppen für Jugendliche gehören ebenso zum Gemeindeleben, wie Haus- und Bibelgesprächskreise, eine Veeh-Harfengruppe oder ein Krabbelfrühstückstreff.

Guthmann studierte zunächst Feinwerktechnik

Neben seiner Aufgabe als Gemeinschaftspastor der Nördlinger Gemeinde, die er bereits 2019 übernommen hat, ist Guthmann noch Vorstandsmitglied und Regionalleiter im Hensoltshöher Gemeinschaftsverband, der seinen Hauptsitz in Gunzenhausen hat und zu dem 67 Gemeinschaften in ganz Bayern sowie 3200 Mitglieder gehören.

Günter Guthmann ist verheiratet, er hat vier Kinder und drei Enkelkinder und wohnt in Ehringen. In seiner Freizeit interessiert er sich für Geschichte und er werkt gerne mit Holz. Geboren in Treuchtlingen, studierte Guthmann zunächst Feinwerktechnik. Glaubensfragen spielten in seinem Leben aber schon früh eine größere Rolle, die Jugendarbeit habe ihn christlich geprägt, sagt er. Hinzu kam ein Berufungserlebnis. So schloss er ein Studium der Theologie in Marburg an.

1984 fing er als junger Prediger im Bezirk Pegnitzgrund an, es folgten eine einjährige Weiterbildung in den USA sowie verschiedene Stationen als Gemeinschaftspastor in Zirndorf, Schwabach, Stein-Deutenbach und Höchstadt. Seit vergangenem Jahr ist er nun Pfarrer in Nördlingen.

