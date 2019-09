vor 41 Min.

Pferdeshow in Nördlingen

Tickets gibt es bereits jetzt im Vorverkauf

Pferdefreunde können sich schon jetzt auf Weihnachten freuen: Karlheinz Grundler und sein Team bereiten wieder eine Show vor, dieses Mal unter dem Titel „Verwünscht nochmal“: „Den Reitstall Petra gibt es jetzt schon seit über 40 Jahren in Nördlingen und Pferdeshows machen wir schon seit 2014.“ Mit viel Liebe zum Detail werde die beheizte Reithalle dieses Jahr in ein wahres Märchenschloss umgebaut, heißt es in der Pressemitteilung. Jeder der knapp 300 Besucher werde persönlich begrüßt und verabschiedet. Der absolute Liebling der Zuschauer, besonders der Kinder, ist Theaterpädagoge „Hendrik Becker“ aus Bochum. Der ist schon seit Anfang an mit dabei und führt mit viel Charme und Spaß auch dieses Jahr wieder durchs Programm. Hauptdarsteller der Show sind aber natürlich die Pferde. Neben den edlen Barockpferden wie Friesen, Lipizzaner und feurigen Spaniern werde auch die neue Minipony-Show die Herzen der großen und kleinen Kinder im Sturm erobern, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Es werde tolle Ritterspiele und zauberhafte Prinzessinnen geben. Neben erstklassiger Artistik und tollen Reitdarbietungen werde auch wieder eine spannende Geschichte erzählt.

Ganz wichtig ist Karlheinz Grundler, dass die Pferde nicht überfordert werden, so haben sie vor und nach den Vorstellungen große Koppeln, Paddocks und sogar ein Solarium zu Verfügung, um sich entspannen zu können. „Tierärztliche Betreuung und sogar ein Pferdeosteopath sorgen für das absolute Wohlergehen unserer Lieblinge.“ (pm)

zu den Shows vom 25. Dezember 2019 bis zum 6. Januar 2020 gibt es im Internet unter www.christmas-on-horse.de und unter Telefon 0151/26601554. Karten gibt es nur im Vorverkauf bei den Rieser Nachrichten, Deininger Straße 8, 86720 Nördlingen.

Themen Folgen