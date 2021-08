Pflaumloch

Ein Pflaumlocher schafft ein Vogelparadies

28 Nistkästen für Mauersegler hat Heinz Leuchte an seinem Haus befestigt. Die Tiere verbringen ihr Leben fast vollständig in der Luft.

Plus Heinz Leuchte beobachtet im Schwarzwald Mauersegler. Die Tiere faszinieren ihn, er baut ihnen bei sich Zuhause Nistkästen. Doch die Vögel verschmähen die neue Behausung – bis er zu einer List greift.

Von Michael Essmann

Mauersegler sind bemerkenswerte Vögel. Wenn sie nicht mit der Brut und Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt sind, verbringen sie ihr Leben vollständig in der Luft. Vor knapp 20 Jahren, bei einem Urlaub im Schwarzwald, hat der heute 93 Jahre alte Heinz Leuchte seine Begeisterung für diese ungewöhnlichen Vögel entdeckt. Stundenlang beobachtete er die akrobatischen Flieger, die an einem nahen Stadel ihre Nester hatten. Und so beschloss er, wenn er wieder bei sich zu Hause in Pflaumloch sein würde, auch an seinem Haus eine Heimat für die akrobatischen Vögel zu schaffen.

