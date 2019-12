vor 47 Min.

Pläne für die neue „Plauderecke“ in Nördlingen

So sieht es derzeit in der ehemaligen „Plauderecke“ aus. Der Innenraum soll im neuen Jahr renoviert werden.

Plus Dieter Engelhardt hat die ehemalige Kult-Kneipe in der Mühlgasse gekauft und will diese im neuen Jahr sanieren. Nun ist er auf der Suche nach einem geeigneten Pächter.

Von Sophia Huber

Es könnte so schön sein: Ein Biergarten, idyllisch gelegen, mit Efeu bewachsen, versteckt in der Nördlinger Altstadt. Schöne Ecken gibt es einige in Nördlingen, doch die Auswahl an Biergärten in der Stadt ist klein. Jetzt gibt es jemanden, der das ändern möchte.

Dieter Engelhardt ist der Geschäftsführer der gleichnamigen Firma in Deiningen und hat vor knapp zwei Jahren das Haus gekauft, in der die Plauderecke einmal betrieben wurde. Zuvor hat Sybille Salonikidis 31 Jahre lang die Gaststätte mit Biergarten geführt. Der Pachtvertrag mit der Ankerbrauerei lief aus. Aus persönlichen Gründen hat Engelhardt das Ziel, die Wirtschaft wieder zu beleben. Plauderecke in Nördlingen: So stellt sich der Eigentümer das Konzept vor Vieles soll so bleiben, wie es in der „Plauderecke“ war. „Das Konzept soll wieder dem einer Kneipe ähneln, aber natürlich auch zeitgemäß sein“, sagt Engelhardt. Die „neue Plauderecke“ solle nicht nur für die alten Stammgäste wiederbelebt werden sondern auch für die junge Generation einladend sein. Auch der Biergarten sollte vom neuen Pächter wieder betrieben werden. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bis jetzt wurde laut Engelhardt allerdings noch kein geeigneter Pächter gefunden, der die Plauderecke im Kneipen-Stil betreiben würde. Die Ideen der bisherigen Bewerber hätten diesem nicht entsprochen. „Mir schwebt das Konzept vor, die Kneipe hauptsächlich von Donnerstag bis Samstag zu öffnen“, sagt Engelhardt. „An den freien Tagen könnten auch Events veranstaltet werden, wie beispielsweise eine Weinverkostung oder ein Kochkurs.“ Engelhardt stellt sich eine Atmosphäre vor, die an Studenten-Kneipen, wie beispielsweise in Berlin, erinnert. Hier hofft er auf kreative Ideen des zukünftigen Pächters. Pächter hat Gestaltungsspielraum Auch der Name der Gaststätte müsse nicht zwingend beibehalten werden, der künftige Betreiber habe da Gestaltungsspielraum, sagt Engelhardt. Der Mietpreis der Immobilie liegt bei acht Euro pro Quadratmeter kalt, „mit einer Fläche von etwa 135 Quadratmetern für die kernsanierte Einheit sicher im günstigen Bereich“, meint der 53-jährige Nördlinger. Außerdem falle die Maklerprovision weg, da diese von Engelhardt selbst übernommen wird. Ab Januar soll die Sanierung der Kneipe beginnen. Die Räume sind entkernt, es wird sowohl innen als auch außen komplett saniert. Ab Sommer 2020 könnte die Kneipe übergeben werden. „Die Räume werden leicht umgestaltet, beispielsweise mit einem barrierefreien WC und einem leicht veränderten Gastraum“, sagt Engelhardt. Ziel seines Kaufs war es, die Wirtschaft und auch den Biergarten wieder zu beleben, wenn möglich schon im kommenden Sommer. Allerdings gibt es noch zwei Hürden, die zu nehmen sind: die Baugenehmigung des Stadtbauamts und die Suche nach einem neuen Pächter. Seit etwa einem halben Jahr sucht Engelhardt mit der Immobilienfirma von Poll nach einem geeigneten Betreiber. Er ist der Meinung, dass Nördlingens Kneipenkultur weiter ausgebaut werden könnte.

