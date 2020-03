Planungen für die Umfahrungen für Trochtelfingen und Pflaumloch werden konkreter

Plus Zwischen Röttinger Höhe und Nördlingen soll eine geeignete Trasse gefunden werden. Irgendwann könnten die Rieser so schneller zur A7 kommen.

Der Ostalbkreis übernimmt im Auftrag des Landes das Linienbestimmungsverfahren für einen Neubau der Bundesstraße 29 zwischen der Röttinger Höhe und Nördlingen. Einen entsprechenden Vertrag mit dem Land hat der Kreistag des Ostalbkreises einmütig gebilligt. Zunächst soll es darum gehen, eine geeignete Trasse zu finden. Im Vertrag ist festgelegt, dass der Kreis alle Kosten erstattet bekommt. Landrat Klaus Pavel hob aber auch mahnend den Finger: Wenn man keine Trasse finde, um Trochtelfingen und Pflaumloch zu entlasten, drohe die Südumfahrung Nördlingen, was wiederum große Probleme für Ohmenheim und Neresheim nach sich ziehen würde.

Trochtelfingen und Pflaumloch hätten enorme Verkehrsprobleme, sagte der Landrat. Die gelte es zu lösen. Der Bund nehme aber nur zusammenhängende Straßenzüge in den Bundesverkehrswegeplan auf, nicht einzelne Ortsumgehungen. Deshalb müsse der Kreistag den Beweis erbringen, dass auf den 15 Kilometern zwischen Nördlingen und der Röttinger Höhe eine Verkehrsführung an den Ortslagen von Trochtelfingen und Pflaumloch vorbei möglich sei. Pavel ließ keinen Zweifel daran, dass man wieder bei Null anfange und dass es sich um ein sehr aufwendiges Verfahren handelt. Die entsprechende Vereinbarung mit dem Land sei ausverhandelt und in seinen Augen fair und vorbildlich.

Gegenüber den Rieser Nachrichten hatte CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange (wir berichteten) geäußert, der Bund habe ein erhebliches Interesse am Bau der Bundesstraße 29 neu zwischen der Röttinger Höhe bei Lauchheim und Nördlingen. Vor diesem Hintergrund sei das Großvorhaben vom Bundesverkehrsministerium in das neue Investitionsrahmenprogramm (IRP) für die Jahre bis 2023 eingestuft worden. Damit bestehe die Chance auf eine schnellere Realisierung des Großprojektes als ursprünglich gedacht.

Die Aufnahme in das IRP beinhalte, dass die Planungen für die neue Trasse bis Ende 2023 abgeschlossen sein sollten, um innerhalb der darauffolgenden fünf Jahre mit dem Bau beginnen zu können. Bisher war man von einem Baustart erst in den nächsten zehn bis 15 Jahren ausgegangen. Lange: „Der Bund setzt auf eine intensive, konstruktive und konsequente Planung zur Schaffung von Baurecht.“

Weiter sagte Lange, dass die B29 neu neben den wirtschaftlichen Aspekten von essenzieller Bedeutung für eine bessere Anbindung des Rieses an die Autobahn A7 bei Westhausen sei. Zudem würde sie eine erhebliche Entlastung für die an der Strecke liegenden Kommunen Pflaumloch, Trochtelfingen, Bopfingen und Aufhausen mit sich bringen, insbesondere vom Schwerverkehr. Wie berichtet, soll die Strecke in zwei Bauabschnitten realisiert werden. Der erste Teil umfasst die Umgehungen von Pflaumloch und Trochtelfingen, der zweite den Bereich über das Härtsfeld bis nach Röttingen. In gleicher Sitzung hat der Ostalb-Kreistag sich auch mit dem vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen befasst.

In zehn Jahren, sagte Abteilungsdirektor Jürgen Holzwarth, der Leiter des Referats Straßenplanung im Regierungspräsidium Stuttgart, hoffe er, dass man dort von Aalen nach Stuttgart durchgehend auf einer vierspurigen Straße fahren könne. Adrian John, der Projektleiter Straßenbau im Regierungspräsidium Stuttgart, unterstrich, der Ausbau zwischen Gmünd und Böbingen sei nicht mehr verhandelbar, weil es sich bei der B29 um eine wichtige Verbindung zwischen Stuttgart und Nördlingen handele. Sie sei daher in der zweitwichtigsten Stufe nach dem Ausbau von Autobahnen. 2017 habe die Belastung bei zwischen 22.500 und 28.500 Fahrzeugen in 24 Stunden gelegen, man rechne mit einer Steigerung auf bis zu 33.000 Fahrzeuge. Vorgesehen sei eine Regelbreite von 28 Metern, die Fahrbahnen sind in jeder Richtung 10,50 Meter breit. Sie schließen sich bei Böbingen der vierspurigen Umgehung Mögglingen an.