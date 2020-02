03.02.2020

Podiumsdiskussion zur OB-Wahl in Nördlingen hier morgen live mitverfolgen

Fünf Kandidaten stellen sich der Oberbürgermeister-Wahl in Nördlingen.

In Nördlingen wird ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Die Diskussion mit den Kandidaten sehen Sie hier live am 6. Februar.

Wer keine Karte für die Podiumsdiskussion mit den Nördlinger OB-Kandidaten am Donnerstag, 6. Februar, bekommen hat, muss sich nicht länger grämen. Nein, er oder sie kann die Debatte ganz entspannt auf dem Sofa verfolgen – mit dem Lieblingsgetränk und dem Lieblingssnack. Denn wir übertragen die Podiumsdiskussion dank unseres Partners BGB-Movie Productions live auf dem Klösterle ins Internet. Den Livestream finden Sie am Donnerstagabend hier an dieser Stelle.





Livestream: Diskussion zur Oberbürgermeister-Wahl in Nördlingen

Die Podiumsdiskussion mit Wolfgang Goschenhofer (Grüne), Steffen Höhn (CSU), Rita Ortler (SPD), Dr. Mark Tanner (FDP) und David Wittner (PWG) beginnt um 19 Uhr. Moderiert wird sie von RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann. Wem ein Thema auf den Nägeln brennt, der kann sich gerne mit einer Email an sie wenden – martina.bachmann@rieser-nachrichten und – und sein Anliegen kurz schildern. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, planen die RN eine zweite Podiumsdiskussion am 18. März. (RN)

