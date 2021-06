Poetry-Slam im Oettinger Schlosshof

Dichter-Wettstreit am 3. Juli unter freiem Himmel

Der Rieser Poetry-Slam gastiert am Samstag, 3. Juli, in Oettingen. Der literarische Wettstreit zeitgenössischer Bühnendichtkunst wird dieses Mal unter freiem Himmel, im Schlosshof des Residenzschlosses Oettingen, ausgetragen. Dabei treten die Autoren mit selbst verfassten Texten auf der Bühne gegeneinander an. Lyrik, Prosa, Rap, Comedy, Kabarett oder Spoken Word – vom Blatt gelesen oder mit vollem Körpereinsatz frei rezitiert. Am Ende entscheidet das Publikum durch Applausabstimmung, wer nach zwei Stunden die Auszeichnung „Künstler mit Niewoh“ mit nach Hause nimmt.

Lokale Poeten können sich per E-Mail melden

Moderator Jens Hoffmann hat ein abwechslungsreiches Zwei-Stunden-Programm zusammengestellt und ein Ensemble aus erfahrenen Bühnenpoeten ins Ries eingeladen. Die Bühne steht aber auch lokalen Poeten offen. Interessierte können sich per E-Mail anmelden: „Info@RieserPoetrySlam.de“. Tickets für die Veranstaltung sind ausschließlich in der Tourist-Information im Oettinger Rathaus erhältlich. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt zehn Euro. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. (pm)

Tickets gibt es bei der Tourist-Information Oettingen, Schloßstraße 36, Telefon 09082/70952, E-Mail: tourist-information@oettingen.de, www.oettingen.de