Geopark: Wird das Kloster Mönchsdeggingen nun zum Besucherzentrum?

Plus Der Kreistag diskutiert am Montag über dieses Projekt für den Geopark Ries. Es liegt eine Machbarkeitsstudie vor.

Die Idee ist nicht ganz neu: Bereits 2018 brachte Landrat Stefan Rößle im Zusammenhang mit der möglichen Wiederbelebung des Hallenbads Almarin in Mönchsdeggingen die Einrichtung eines Geopark-Ries-Besucherzentrums im ehemaligen Kloster der Südriesgemeinde ins Spiel. Der Landrat sieht eine große Chance, mit solch einer überregionalen Einrichtung die Region zu stärken und dem Tourismus, aber auch der Gastronomie im Landkreis, einen kräftigen Schub zu geben.