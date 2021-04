Polizei Nördlingen warnt vor SMS von Cyber-Kriminellen

Die Betrüger verschicken eine Ankündigung. Wird der Link benutzt, installiert sich eine Schadsoftware.

Spam im E-Mail-Postfach ist etwas Alltägliches geworden. Die meisten Bürger seien sich dessen bewusst, nur wenigen fielen darauf rein, so die Polizei Nördlingen in einer Pressemitteilung. Doch die Beamten warnen jetzt vor einer neuen Taktik von Cyber-Kriminellen: Betrugsfallen im SMS-Format, mit der die Täter an persönliche Daten gelangen wollen. Bereits seit vergangener Woche häuften sich die Anzeigenerstattungen und Meldungen bei der Polizeiinspektion Nördlingen im Zusammenhang mit SMS, die Downloadlinks für Paketbenachrichtigungen enthalten.

Handynutzer werden aufgefordert, auf Link zu tippen

„Ihre Bestellung ist unterwegs. Klicken Sie auf folgenden Link, um die Sendungsverfolgung zu öffnen.“ So oder so ähnlich klingen besagte SMS-Nachrichten, die unzählige Rieser Handy-Besitzer derzeit erhielten, teilt die Polizei mit. Diese Vorgehensweise werde auch als „smishing“ bezeichnet, ein Kunstwort zusammengesetzt aus SMS und dem englischen Wort phishing. Gemeint ist das illegale „Angeln“ von sensiblen Daten per SMS.

In der Kurzmitteilung stehe immer nur ein kurzer Text. Um den Sendestatus zu verfolgen, solle man den integrierten Link anklicken. Wird dieser Link benutzt, installiere sich auf dem betroffenen Handy im Hintergrund eine Schadsoftware, warnt die Polizei. Anschließend verschicke die Schadsoftware im Schnitt rund 200 SMS, und zwar grundsätzlich nicht oder nicht ausschließlich an die im infizierten Gerät gespeicherten Telefonnummern. Was die Schadsoftware alles auf dem Smartphone anrichten könne, sei bislang noch nicht abschließend geklärt.

Das können betroffene Handybenutzer tun

Die in die SMS eingefügten Links bestünden meist aus einem zehnstelligen Buchstabencode. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, die Links in solchen SMS anzuklicken: „Ignorieren Sie die Nachricht am besten, es ist sowieso kein Paket unterwegs.“ Sollte der Link angeklickt und die Schadsoftware bereits installiert worden sein, empfiehle sich eine komplette Neuinstallation des betroffenen Gerätes. Außerdem sollte eine Änderung der Passwörter der erfolgen. In den Systemeinstellungen des Smartphones sollte die Installationsmöglichkeit für Drittanbieter deaktiviert sein. (pm)

