15:40 Uhr

Polizei bittet nach Brand in Laub um Zeugenhinweise

Brennende Heuballen hatten am 26. März einen Stall entzündet. 350 Ferkel mussten eingeschläfert werden. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen zur Ursache des Brands am Donnerstag, 26. März, auf einem Hof in Laub dauern an. Die Brandermittler wenden sich nun an die Bevölkerung und suchen Zeugen, die möglicherweise Wahrnehmungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit dem Brandausbruch am stehen könnten. Insbesondere sind Beobachtungen gefragt in Zusammenhang mit Personen, die sich vor Ausbruch des Feuers im Bereich der Schafe oder in der Nähe der Heuballen aufgehalten haben. Auch Wahrnehmungen von Rauch oder kleinen Glutnestern im Vorfeld des eigentlichen Brandes können für die Ermittler hilfreich sein. Hinweise nimmt die Kripo Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen.

Wie berichtet, sind nach dem Brand eines Schweinestalls in Laub 350 Ferkel eingeschläfert worden. Brennende Heuballen hatten den Stall entzündet. Etwa 400 überlebende Ferkel wurden umquartiert. Die Schadenssumme wurde auf rund 200.000 Euro geschätzt. RN

Lesen Sie hierzu auch:

Themen folgen