vor 49 Min.

Polizei entdeckt Marihuanapflanzen in Nördlinger Wohnung

Die Polizei in Nördlingen hat mehrere Marihuanapflanzen sichergestellt. (Symbolbild)

Den 28-jährigen Besitzer erwartet nun eine Strafanzeige. Was die Beamten sonst noch sichergestellt haben.

Beamte der Polizei haben in der Wohnung eines 28-jährigen Nördlingers Drogen sichergestellt. Wie die Polizei berichtet, hatten die Beamten am Montag aufgrund von Ermittlungen an der Wohnungstür des Mannes geklingelt und, als dieser öffnete, Marihuanageruch festgestellt. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden mehrere selbstgezüchtete Marihuanapflanzen, bereits gebrauchsfertiges Marihuana und diverse Rauschgiftutensilien sichergestellt. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige erstellt. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen