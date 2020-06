vor 32 Min.

Polizei findet Drogen nach Streit in Nördlingen

In der Wohnung eines Mannes hat die Nördlinger Polizei Drogen gefunden.

Streifenbeamte schlichten einen Streit zwischen zwei Männern. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung nehmen sie einen verdächtigen Geruch wahr.

In Nördlingen ist am Sonntagnachmittag eine Polizeistreife in der Straße Im Mittelfeld angefordert worden, da sich dort zwei Männer lautstark gestritten hatten. Die Beamten konnten die beiden Männer nach eigenen Angaben trennen, bevor es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen konnte. Allerdings nahmen die Polizisten beim anschließenden Öffnen der Wohnung eines der Kontrahenten Marihuanageruch wahr. Eine Durchsuchung ergab, dass der Mann im Besitz einer geringen Menge Marihuana war. Er erhält nun eine Strafanzeige. RN

