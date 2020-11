09:32 Uhr

Polizei in Nördlingen warnt vor Geldautomaten-Betrug

Eine Frau will am vergangenen Freitag Geld von einem Automaten abheben, bekommt den Betrag jedoch nicht ausbezahlt. Nun ermittelt die Polizei gegen zwei Unbekannte.

Zu einem Fall von Geldautomaten-Betrug ist es am Freitag, 13. November, in Deiningen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Frau gegen 19.30 Uhr von einem Geldautomaten der Raiffeisen-Volksbank Geld abheben. Die Frau erhielt allerdings kein Geld. Wie der Polizei nun bekannt wurde, brachten zwei Unbekannte im Laufe des Tages einen Aufsatz auf dem Geldausgabeschlitz an und erbeuteten so 350 Euro.

Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise zu den Tätern

Die Polizei in Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu den Tätern. „Wem sind zwischen 19 Uhr bis 20 Uhr zwei Personen an der Bankfiliale aufgefallen?“, schreiben die Beamten in einer Pressemitteilung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegengenommen.

Die Polizei bittet weiter darum, beim Geldabheben darauf zu achten, ob an dem Geldausgabeautomaten bauliche Veränderungen vorgenommen wurden. Bei Auffälligkeiten solle die Polizei informiert und kein Geld abgehoben werden. RN

