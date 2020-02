11:09 Uhr

Polizei lässt „Drogenparty“ in Hainsfarth auffliegen

Eine Frau ruft die Polizei, weil Männer in ein leerstehendes Gebäude in der Nachbarschaft einsteigen. Sie machten es sich am Kamin gemütlich.

Seit längerer Zeit schon dient offensichtlich ein leerstehendes Haus in Hainsfahrt als kurzweiliger Unterschlupf für einige Personen. Eine Frau beobachtete nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag, wie zwei Männer durch ein Fenster einstiegen und verständigte daraufhin die Polizei.

Die Beamten konnten vor Ort zwei junge Männer im Alter von 22 und 28 Jahre feststellen, die es sich bereits im Wohnzimmer, am befeuerten Kamin, gemütlich gemacht hatten. Die Polizei bezeichnet das Treffen der Männer im Polizeibericht gar als „Drogenparty“, denn: Im Rucksack des 28-Jährigen fanden die Polizisten eine Dose mit Amphetamin und stellten die Substanz sicher. Ein Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie Hausfriedensbruch liegen den Ermittlungen nun zu Grunde. RN

