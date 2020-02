12:40 Uhr

Polizei lässt am Nördlinger Bahnhof Drogendeal platzen

Ein 18-Jähriger wollte Gras an einen 27-Jährigen verkaufen. Die Polizei war den Männern bereits vor dem Treffen in der Männertoilette am Nördlinger Bahnhof auf der Spur.

Am Bahnhof in Nördlingen ist am Dienstag ein Rauschgiftgeschäft geplatzt. Zwei Männer sollen sich der Polizei zufolge dort am Abend auf einer Toilette verabredet haben, um ein Drogengeschäft abzuwickeln. Auf den Fersen waren ihnen zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Polizeibeamte. Sie überraschten auf der Männertoilette schließlich einen 18- und ein 27-Jährigen, die Männer sollen des Drogenbesitzes überführt worden sein, teilt die Polizei mit.

Drogengeschäft platzt am Nördlinger Bahnhof

Ausgerüstet mit einer Feinwaage soll der 18-Jährige auf der versperrten Bahnhofstoilette versucht haben, rund zwei Gramm Marihuana zu verkaufen. Der Deal wurde hinfällig und die Männer landeten auf der Polizeiwache. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten beim Käufer weitere Betäubungsmittel-Utensilien, sowie mehrere Fläschchen mit Methadon, eine Ecstasy-Tablette und weiteres Rauschgift. RN

Weitere Themen:

Themen folgen