Polizei löst Partys nach anonymen Hinweisen auf

Gleich mehrere Personen werden am Wochenende wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Gleich mehrfach musste die Nördlinger Polizei am vergangenen Wochenende eingreifen, weil sich Personen nicht an das geltende Infektionsschutzgesetzt hielten. Wie die Beamten mitteilen, wurden im Lauf der Nacht von Freitag auf Samstag vier Personen wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre angezeigt. Alle vier konnten laut Polizeibericht keine triftigen Gründe für ihren Aufenthalt außerhalb der Wohnung angeben. Die Personen im Alter von 29, 34, 32 und 23 Jahren und stammen aus der Umgebung Nördlingens und Oettingens.

Sechs Personen feiern in einer Scheune in Holzkirchen

In Niederaltheim und Hainsfarth sind ebenfalls mehrere Personen aufgegriffen worden, die gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen haben. Die Polizei erhielt einen anonymen Hinweis, dass in einer Scheune in Holzkirchen gefeiert werde. Die Beamten trafen dort sechs Personen bei einer Party an.

Zudem wurde die Jugendbude in Niederaltheim nach einen anonymen Hinweis kontrolliert. Auch dort konnten sechs Personen angetroffen werden. Alle Personen erhielten nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, so der Bericht der Polizei. (pm)

Lesen Sie auch: