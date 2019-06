13:56 Uhr

Polizei muss Lebensmittel-Kontrolleure in Nördlingen unterstützen

Der Gastwirt stand bereits wegen Verstößen gegen Lebensmittel-Richtlinien vor Gericht. Jetzt gab es wieder scharfe Kontrollen.

Der Wirt eines Nördlinger Gasthauses war bereits wegen Verstößen gegen Lebensmittel-Richtlinien vor Gericht gestanden. Er legte Einspruch gegen einen Strafbefehl in Höhe von 14.000 Euro ein. Lebensmittelkontrolleure des Landratsamtes stellten immer wieder gravierende Verstöße fest wie abgelaufene Wurst, vergammelte Schnitzel oder Schinken.

Muss die Gaststätte jetzt schließen?

Am Donnerstag und am Freitag gab es wieder Kontrollen in der Gaststätte. Nach Informationen unserer Zeitung soll der Gastwirt zunächst nicht kooperiert haben. Die Nördlinger Polizei bestätigt auf Nachfrage, für das Landratsamt am Donnerstag unterstützend tätig gewesen zu sein.

Das Landratsamt Donau-Ries teilte mit, dass die Kontrollen noch nicht abgeschlossen seien und frühestens nach Pfingsten Ergebnisse bekannt gegeben werden können. Eine mögliche Schließung der Gaststätte wurde nicht bestätigt.

Während des Prozesses am Nördlinger Amtsgericht im November 2018 räumte der Wirt die Vorwürfe ein, zeigte sich aber wenig einsichtig. Er vermutete eine Verschwörung der Behörden gegen ihn.

Die von Richter Gerhard Schamann verhängte Geldstrafe fiel aufgrund der angespannten Finanzsituation des Betriebs und des schlechten Gesundheitszustands des Wirts niedriger aus als im Strafbefehl. Er musste 130 Tagessätze zu 40 Euro. Das Urteil wurde rechtskräftig. RN

