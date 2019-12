10:02 Uhr

Polizei nimmt Verdächtige fest – Beamte finden 70 Liter Diesel

Zwei Männer sind von der Polizei festgenommen worden, die Polizei vermutet, dass sie Diesel gestohlen haben. Im Wagen der beiden fanden die Beamten 70 Liter Treibstoff.

Eine Streife der Polizei hat am Dienstagabend bei Hohenaltheim zwei mutmaßliche Dieseldiebe festgenommen. Den Beamten fiel nach eigenen Angaben ein Pkw am Waldrand auf, bei einer Kontrolle stellten die Polizisten fünf Kanister mit 70 Litern Diesel sicher. Zudem sollen die beiden Personen einen Abzapfschlauch sowie einen Trichter dabei gehabt haben.

Bei einer Planierraupe in der Nähe wurden frische Dieselspuren gefunden, zudem hätten sich die beiden Männer in Widersprüche verstrickt, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. D

ie Beschuldigten wurden festgenommen und werden verhört. Die Staatsanwaltschaft Augsburg entscheidet, ob die Männer einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. (pm)

