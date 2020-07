vor 17 Min.

Polizei rückt wegen Streit unter 30 Personen in Nördlingen aus

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Steit einer großen Personengruppe in Nördlingen.

Vor einem Lokal in Nördlingen gerät eine große Personengruppe in Streit. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzungen.

Die Polizei ist am Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr ausgerückt, weil vor einem Lokal an der Baldinger Straße etwa 30 Personen in Streit geraten waren. Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnten einzelne Handgemenge ausgemacht werden, wie es von der Polizei heißt. Bei der Abklärung stellten die Beamten fest, dass mindestens zwei leichtere Körperverletzungen vorlagen. Der genauere Sachverhalt muss noch ermittelt werden. (pm)

