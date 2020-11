vor 17 Min.

Polizei sucht Umweltverschmutzer

Dreck in der Natur bleibt für die Umwelt ein enormes Problem - und damit auch für die Menschen. Die Polizei Nördlingen sucht einen Täter.

Die Polizei Nördlingen bittet um Ihre Mithilfe: An einem Waldweg bei Auhausen hat ein Unbekannter mehrere Behälter mit Altöl und Kühlmittel weggeworfen.

Am Montag hat ein Förster an einem Waldweg, bei der Ortsverbindungsstraße von Dornstadt nach Fürnheim, mehrere Kanister Altöl und Kühlmittel gefunden. Nach Angaben der Polizei waren die Kanister verschlossen, so dass der Waldboden nicht verunreinigt wurde.

Gegen den unbekannten Täter, der die Kanister in der Zeit zwischen 1. Oktober und 12. November entsorgt hat, ermittelt nun die Polizei.

Umweltverschmutzung in Auhausen: Täter hinterlässt Altöl und Kühlmittel

Der Müll hätte fachgerecht entsorgt werden müssen. Die Polizei Nördlingen bittet deshalb um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (pm)

