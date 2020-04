vor 6 Min.

Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Nördlingen

Am Sonntagabend kam es in der Kerschensteiner Straße zu einem Kleinunfall.

In der Nördlinger Kerschensteiner Straße ist es am Sonntag gegen 17 Uhr zu einem Kleinunfall mit einem Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro gekommen. Wie die Polizei berichtet, machten die Unfallbeteiligten anschließend unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, sodass nicht festgestellt werden konnte, wer der Verursacher war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden unter Telefon 09081/29560. RN

