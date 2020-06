vor 18 Min.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Nördlingen

Die Nördlinger Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in der Mühlgasse.

Neben Kratzern am Kotflügel wird auch die Windschutzscheibe des Opfer-Autos eingeschlagen. Die Polizei ermittelt.

In Nördlingen hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Unfall verursacht und ist anschließend geflohen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wie die Polizei berichtet, parkte eine 46-Jährige ihr graues Auto der Marke Peugeot in der Zeit zwischen dem 15. Juni 18 Uhr, und 16. Juni 7.45 Uhr, in der Nördlinger Mühlgasse.

Der unbekannte Autofahrer stieß laut den Ermittlern in diesem Zeitraum gegen den hinteren linken Kotflügel und verursachte dadurch Kratzer. Weiter wurde die Windschutzscheibe des Autos der 46-Jährigen eingeschlagen. Anschließend flüchtete der Verursacher. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

