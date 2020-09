09:57 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten in Nördlingen

In zwei Fällen entfernen sich Unbekannte nach Unfällen in Nördlingen vom Tatort. Wie hoch der Sachschaden ist.

In Nördlingen ist es in den vergangenen Tagen zu zwei Fällen von Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde am Montag in der Lerchenstraße in der Zeit zwischen 10.15 und 12.45 Uhr ein geparktes Auto beschädigt; der Skoda wurde am rechten Fahrzeugheck eingedellt und verkratzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

In einem weiteren Fall wurde in der Drehergasse bereits am vergangenen Freitag zwischen 7 und 12 Uhr der vordere linke Radlauf eines geparkten grauen Seat angefahren. Laut den Beamten entfernten sich die Verursacher in beiden Fällen vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Nördlingen bittet nun um Hinweise unter Telefon 09081/29560. PM

