vor 53 Min.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Mann

Feuerwehr und Polizei haben am Mittwoch einen Mann in Mönchsdeggingen gesucht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Feuerwehr und Polizei haben am Mittwoch nach einem 47-Jährigen gesucht. Der Mann hatte sich mit suizidalen Äußerungen und einer angeblichen Überdosis an Insulin von einem Bekannten verabschiedet und verließ gegen 21:30 Uhr leichtbekleidet und barfuß seine Wohnung in einem Mönchdegginger Ortsteil. Ein Großaufgebot an der Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber waren zur Suche des Mannes eingesetzt.

Die Suche war gerade angelaufen, als der Vermisste der Polizei zufolge wieder an seiner Wohnadresse auftauchte. Nach Erstuntersuchungen im Bezirkskrankenhaus in Donauwörth bestand keine Lebensgefahr, da sich der Mann eine normale Menge des Arzneimittels verabreichte. (pm)

