Polizei verteilt in Nördlingen weiter Platzverweise

Polizisten kontrollieren an einem See. (Symbolbild)

Die Polizei stoppt am Wochenende mehrere Partys in Nördlingen. Ruhestörung, Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz und Drogen beschäftigen die Beamten in Nordschwaben.

In ganz Nordschwaben müssen sich 77 Personen wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung verantworten (davon: 35 in der Stadt Augsburg, 18 im Landkreis Augsburg, einen im Kreis Aichach-Friedberg, 17 im Kreis Donau-Ries und sechs im Landkreis Dillingen). Es handelte sich häufig um Gruppierungen von Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen, die sich draußen trafen, teilt das Präsidium Schwaben Nord mir.

In Nördlingen zeigten sich vier junge Erwachsene äußerst uneinsichtig, als sie am Freitag gegen Mitternacht von der Polizei kontrolliert wurden, da sie zusammen auf einer Parkbank mit Pizza und Bier saßen. Dem Platzverweis soll ein 20-Jähriger aus der Gruppe erst nachgekommen sein, als ihm der polizeiliche Gewahrsam angedroht wurde.

Gegen 19.30 Uhr wurden dann drei Rieser in einer Grünanlage kontrolliert, die zusammen Alkohol trinken wollten. Noch bevor die Flaschen geöffnet waren, sprach ihnen die Polizei einen Platzverweis aus. Die Personen waren wohl bereits am Vortag ermahnt worden, weshalb nun gegen sie eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet wird, heißt es weiter.

Party auf einer Dachterasse in Nördlingen

Die Kollegen der Polizeiinspektion in Nördlingen melden zudem eine Party auf einer Dachterrasse am Samstagabend. Ein Nachbar beschwerte sich bei der Polizei offenbar wegen Ruhestörung. Es stellte sich heraus, dass der Wohnungsinhaber mit vier Freunden auf der Dachterrasse eine Party veranstaltete, die Personen waren nicht an diesem Wohnsitz gemeldet. Den Gastgeber erwartet nun eine Anzeige wegen Ruhestörung und die Besucher eine Anzeige nach der Ausgangsbeschränkung.

Am Samstag fanden die Polizisten nicht nur mehrere Personen in einer Wohnung, sondern auch noch Betäubungsmittel. Die Nördlinger sollen laut Polizei außerdem Drogen konsumiert haben. Sie erwartet nun eine Anzeige. (pm/vmö)

