vor 32 Min.

Polizei warnt vor Fake-News im Ries: Keine Hyäne unterwegs

Die Polizeiinspektion Nördlingen wurde mit einem Bild vor einer Hyäne im Ries gewarnt. Woher das Bild ursprünglich stammt.

Ein Hinweisgeber hat am Dienstagabend um 23 ein Foto an die Polizeiinspektion Nördlingen weitergeleitet. Es zeigt eine Hyäne, die nach Angaben des Hinweisgebers in der Nähe von Alerheim unterwegs gewesen soll. Die Polizei stellt klar: Dabei handelt es sich um eine Falschnachricht. "Mit wenigen Klicks war klar, dass das Foto vor einigen Jahren in einem ausländische Blog veröffentlicht wurde, weit weg vom beschaulichen Ries", schreibt das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Facebook.

Die Polizei geht Hinweisen grundsätzlich nach

Die Polizei nehme solche Hinweise grundsätzlich ernst und ginge ihnen nach, auch in diesem Fall, betonte ein Präsidiumssprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Es habe sich schnell herausgestellt, dass der Hinweis falsch war. Man überprüfe derzeit, woher die Falschnachricht ursprünglich stammte. (RN)

Themen folgen