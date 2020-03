vor 37 Min.

Polizei warnt vor unberechtigten Sammlern

An einer Schule in Wallerstein ist Material des Landesbundes für Vogelschutz gestohlen worden. Die Polizei warnt In diesem Zusammenhang vor falschen Spendensammlern.

Aus einer Schule in Wallerstein ist ein Karton mit Sammellisten, Prospekten und Brustbeuteln des Landesbundes für Vogelschutz entwendet worden, teilt die Polizei am Samstagmorgen mit. Dieses Material könnte von unberechtigten Personen zum Spendensammeln genutzt werden.

Es wird gebeten, die Polizei zu verständigen, falls solche Spendensammler auftauchen. RN





