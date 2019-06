vor 40 Min.

Polizeigasse: Unbekannter tritt in Nördlingen gegen mehrere Autos

Die Polizei sucht nach einem Täter, der in der Nacht auf Mittwoch mehrere Autos beschädigt hat.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen drei Autos getreten. Die Besitzer hatten ihre Autos in der Polizeigasse geparkt. Der Täter trat oder schlug die jeweils linken Außenspiegel ab, berichtet die Polizei. In der Reimlinger Straße wurde der rechte Außenspiegel abgeschlagen, das Glas zerbrach. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro.

Nördlingen: Die Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 melden. RN

