Polizisten finden Drogen: Strafanzeige gegen 24-Jährigen Autofahrer

In Nördlingen wurde ein 24-jähriger Autofahrer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle positiv auf Drogenkonsum getestet.

Ein 24-jähriger Autofahrer ist in Nördlingen unter Einfluss von Drogen Auto gefahren. Nach Angaben der Polizei sei der Mann am Montagnachmittag in der Luckengasse einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Aufgrund von Anzeichen für Drogenkonsum machte die Polizei einen Schnelltest. Der Autofahrer war positiv und die Weiterfahrt wurde verboten.

24-Jähriger erhält eine Strafanzeige wegen dem Besitz von Marihuana

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Mannes wurde eine kleine Menge Marihuana gefunden. Der 24-Jährige muss nun mit einem Fahrverbot rechnen und erhält eine Strafanzeige wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln. (pm)

