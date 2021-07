Ab Freitag öffnet in Oettingen ein Pop-up Store

Plus In der Hofgasse, im ehemaligen Blumengeschäft Krippner, werden im Juli und im August die etwas anderen Souvenirs aus Oettingen verkauft – eine Aktion der Werbegemeinschaft.

Es tut sich was in der Oettinger Altstadt. Im Juli eröffnet ein Geschäft auf Zeit mit einem besonderen, vor allem auf Oettingen zugeschnittenen Konzept: Es trägt den Namen Pop-up Storch.