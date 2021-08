Porträt

08:00 Uhr

Reimlingen nennt er „Piccola Roma“

Plus Wie der Journalist Marco Maurer von Sizilien aus Tausende Kilometer in die Rieser Heimat fuhr.

Von Peter Urban

Marco Maurer ist waschechter Rieser. In Nördlingen geboren, auf einem Bauernhof in Reimlingen groß und in der Nähe zum Molkereifachmann ausgebildet worden. Dass er heute als Reporter für die SZ, Die Zeit, den Stern und für den Bayerischen Rundfunk arbeitet, vielfach dafür ausgezeichnet wurde und inzwischen zwei Bücher geschrieben hat, mag viel mit seiner Großmutter aus „Piccola Roma“, wie er Reimlingen ironisch nennt, zu tun haben. Denn obwohl er heute in Hamburg lebt, hat er den engen Bezug zum Nördlinger Ries nie verloren. Im Gegenteil, immer, wenn er hier ist, findet er seine Wurzeln wieder und spürt dann um so intensiver, dass „ich kleine Städte einfach lieber mag“.

