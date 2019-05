18.05.2019

Porträts aus 20 Jahren

Hennes Ruißing und Günther Holzhey sind nicht nur bekannte Gesichter Nördlingens, sondern auch befreundet. Der eine malte über Jahrzehnte den anderen

Beide gehören zur Stadt, wie Daniel und Stadtmauer, beide haben kulturelle Spuren in der Stadt hinterlassen: Hennes Ruißing hat nach dem Studium der Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München, unter anderem als Meisterschüler bei Professor Rudi Tröger, und erfolgreichem Staatsexamen nebenberuflich als Kunstlehrer am Gymnasium bei St. Stephan in Augsburg gearbeitet. Der Kunstpreisträger der Stadt Wertingen und der Stadt Gersthofen hat seit annähernd 15 Jahren sein Atelier in der Judengasse in Nördlingen. Dort ist er häufig anzutreffen, da die Wegstrecke zu seinem Heimatort Hohenaltheim nicht allzu weit ist. Umfangreiche Ausstellungen seit mehr als drei Jahrzehnten und die Teilnahme an überregional bedeutenden Ausstellungen, wie im Jahr 1994 „21 Räume für die Kunst“, 1998 „1100 Jahre Mauerschau“ oder bei der „Luftart“ sind noch vielen Besuchern in guter Erinnerung. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat er immer wieder Günther Holzhey porträtiert.

Der wiederum hat ebenfalls vor 20 Jahren zusammen mit seiner Frau Ruth Baumer das Augenblick Museum gegründet. Seit dieser Zeit gehört das Museum zur kulturellen Landschaft Nördlingens. Ideen und organisatorische Vorarbeiten bei den Puppentheatertagen, Märchentagen und vielen weiteren Veranstaltungen gehen auf den umtriebigen Günther Holzhey zurück. Aus diesen engen Verbindungen künstlerischer Art, vielen gemeinsamen Aktionen und Gesprächen, auch beim „legendären Stammtisch“ der Künstler im Café Ratlos, ist eine Freundschaft entstanden, die Hennes Ruißing auch mit den Porträts festgehalten hat. „20 Jahre Günther Holzhey“, die Ausstellung zeigt Porträts eines Kulturschaffenden in der Stadt, eines Nördlinger Originals, eines Mannes, der die Kulturszene in der Stadt nachhaltig geprägt hat.

Die Ausstellung „20 Jahre – 10 Porträts: Ruißing malt Holzhey“ ist während der 10. Nördlinger Ateliertage und dann zu den Museumszeiten sowie nach Vereinbarung bis 30. Mai 2019 zu sehen.

Also ein Grund mehr, während der 10. Ateliertage, so eine Pressemitteilung der Stadt, nicht nur die 21 Ateliers in der Altstadt und den angrenzenden Wohngebieten zu besuchen, sondern auch vom Atelier Ruißing in der Judengasse zum Augenblick Museum am Obstmarkt zu schlendern, den Baucontainer von Sebastian Wolf und Heiner Frank zu besuchen (Nr. 6) und dann entweder Richtung Atelier 8, Schnider-Lang oder 16 Hiemer-Schweda zu spazieren. Die Ateliertage haben am Freitag von 18 bis 22.30 Uhr und am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai, von 14 bis 19 Uhr geöffnet. (pm)

