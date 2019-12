vor 18 Min.

Posaunenchor feiert Jubiläum

Das Ensemble besteht seit 95 Jahren. Helmut Karl spielt seit fünf Jahrzehnten in Posaunenchören

Mit einem festlichen Bläsergottesdienst hat der Posaunenchor St. Jakob aus Oettingen sein 95-jähriges Jubiläum gefeiert. Eine Choralmeditation von Michael Schütz zum Adventslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ eröffnete die Feierstunde, die von Dekan Armin Diener liturgisch gestaltet wurde.

Susanne Renner an der Orgel begleitete den Gemeindegesang. „Bahnt einen Weg unserem Gott“ erhielt besonderen Schwung durch die Begleitung von Fabian Schäff am Schlagzeug. Anschließend folgten die Ehrungen der Bläser. Für zehn Jahre im Posaunenchor Oettingen erhielten Annika Beck (leider verhindert), Carolin Mebert, Miriam Mebert und Matthias Marx Urkunden, Anstecknadel und Jubiläumstasse von Dekan Diener überreicht, für 30 Jahre treuen Bläserdienst Clara Löhe und Martha Obel und auf 50 Jahre Bläserdienst in verschiedenen Posaunenchören konnte Obmann Helmut Karl zurückblicken.

Die drei folgenden Musikstücke wurden auf Wunsch der drei langjährigen Geehrten gespielt, da sie ihnen in ihrem Leben viel bedeuten. So erklang zunächst „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ sowie nach Psalm 8 vertont von Robert Batdorf „How majestic is your name“. Auch hier war das Schlagzeug wieder im Einsatz. Mit Beifall dankte die Gemeinde dem Chor für diesen Beitrag. Dekan Diener ging in seiner Predigt auf das Licht ein, das im Advent zu den Menschen in die Finsternis kommt. Er betonte, dass der Oettinger Posaunenchor in den 95 Jahren seines Bestehens oft Licht in musikalischer Form zu den Menschen gebracht hat, egal ob bei Gottesdiensten, im Krankenhaus, bei Geburtstagen oder auf dem Friedhof. Zum Ende erklangen noch das Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“ und von J.S Bach „Sicut locutus est“. Mit einer kleinen Ansprache bedankte sich der Obmann Helmut Karl beim Chorleiter Helmut Marx für seinen Einsatz im Chor, wünschte ihm weiterhin viel Kraft und Freude für diesen Dienst und übergab ihm ein kleines Geschenk. Das gemeinsame Mittagessen im Gemeindehaus beendete diesen Geburtstag.