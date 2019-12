vor 21 Min.

Posaunenchor spielt für guten Zweck

Konzert am 22. Dezemberin Grosselfingen

Im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet der Posaunenchor Grosselfingen Konzerte in der Peter und Paul-Kirche des Nördlinger Stadtteils. In diesem Jahr findet am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr ein Benefiz-Adventskonzert statt. Der gesamte Erlös wird krebskranken Kindern und deren Familien in Augsburg beziehungsweise Schwaben zugutekommen. Die Spenden gehen an den Verein „Red-White Glammhogga“ aus Gablingen, der sich seit seiner Gründung im Jahre 2003 unter anderem ehrenamtlich für die krebskranken Kinder und deren Familien am Augsburger Zentralklinikum einsetzt.

Der ursprünglich als Bayern-Fanclub gegründete Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leid von krebskranken Kindern zu lindern und denen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, zu helfen. Dazu gehören Krankenhaus-, aber auch Hausbesuche und langfristige Betreuung unter Umständen bis zum letzten Weg. Der Verein hat sich auf der Kinderkrebsstation am Klinikum Augsburg mittlerweile einen Namen gemacht.

Für den Aufenthaltsraum der Familien auf Station werden Spielgeräte, aber auch Elektrogeräte angeschafft, was sonst nicht möglich wäre, wie zum Beispiel ein großer Holzkaufladen, ein Holz-Spielhaus für die Kinder, eine Nähmaschine, Massagesessel, Fernseher und vieles mehr. Zudem werden durch Vereinsmitglieder jedes Jahr an Heilig Abend die Kinder auf Station besucht, sie bekommen Geschenke. Das Leuchten der Kinderaugen bestätigt die mühevolle, ehrenamtliche Arbeit der Glammhogga und macht die Aktion für jeden zu einem bewegenden Erlebnis.

Auch abseits der Klinik kümmert sich der Verein um die kranken Kinder und organisiert etwa Stadion-Fahrten oder den Besuch eines Freizeitparks. Bei diesen Höhepunkten können die Kinder mit ihren Familien einfach mal genießen, die Krankheit vergessen und das Gefühl haben: Hier ist jemand für uns da und schenkt uns Zeit und Verständnis. Der Posaunenchor Grosselfingen möchte die Projekte der Glammhogga unterstützen. (pm)

Themen folgen