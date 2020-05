vor 5 Min.

Prädikat „sehr gut“ für Baumarkt

Zweiter Platz im Service für BayWa Bau & Garten

Für den Kundenservice und die fachkundigen Mitarbeiter ist BayWa Bau & Garten mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ in der Servicestudie „Baumärkte 2020“ ausgezeichnet worden. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat den Baumärkten vor Beginn der Corona-Einschränkungen auf den Zahn gefühlt, so eine Pressemitteilung.

Im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv hat das DISQ acht Baumarkt-Ketten getestet. Nur zwei Unternehmen konnten sich das Qualitätsurteil „sehr gut“ sichern. BayWa Bau & Garten positioniert sich mit diesem Urteil, direkt hinter dem Schwesterunternehmen Hellweg, auf dem zweiten Platz. Dem Unternehmen ist damit im Ranking ein großer Sprung nach vorne gelungen.

In ihrer Zusammenfassung schreiben die Tester: „Die motivierten Mitarbeiter beraten im Test ausgesprochen lösungsorientiert – sie geben passgenaue Auskünfte und in allen Fällen korrekte Antworten. Das Personal beweist in den Gesprächen interaktive Fähigkeiten und nimmt dabei ehrlich Anteil am Kundenanliegen. Auch mit der Filialgestaltung der Baumärkte überzeugt das Unternehmen.“

BayWa Bau & Garten-Vertriebsleiter Tim Bauer freut sich: „Wir sind überglücklich über diesen Erfolg. Das Qualitätsurteil „sehr gut“ bestätigt unseren hohen Anspruch, den Kunden tagtäglich den bestmöglichen Service und die beste Kundenberatung zu bieten. Hier liegt klar unser Fokus. Durch unsere Anstrengungen konnten wir unser Ergebnis in der Studie deutlich steigern und in diesem Jahr einen hervorragenden zweiten Platz belegen. Das haben wir durch eine überdurchschnittliche Teamleistung erreicht. Hierfür möchten wir uns herzlich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre.“

Die Messung der Servicequalität erfolgte bundesweit über jeweils zehn verdeckte Besuche (Mystery-Tests) in verschiedenen Filialen der Unternehmen. Analysiert wurden unter anderem die Beratungskompetenz und Freundlichkeit der Mitarbeiter, das Angebot, die anfallenden Wartezeiten, die Qualität des Filialumfelds und die vorhandenen Zusatzservices, wie Holzzuschnitt oder Werkzeugverleih. Insgesamt flossen 80 Servicekontakte mit den Baumärkten in die Auswertung ein. (pm)